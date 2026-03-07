La escapada cerca de Buenos Aires para jubilados: un destino con cultura, museos y naturaleza con transporte directo

Esta ciudad planificada cuenta con espacios verdes, patrimonio arquitectónico y propuestas gratuitas en una plan ideal sin necesidad de vehículo propio

Ideal para recorrer y conocer en vacaciones o un fin de semana.

A pocos minutos de Buenos Aires se encuentra La Plata , una ciudad diseñada desde su origen con criterios paisajísticos y estéticos del urbanismo renacentista del siglo XV, ideal para recorrer y conocer en vacaciones o un fin de semana. Marzo es el mes perfecto para que los jubilados disfruten escapadas cerca de Buenos Aires sin necesidad de auto, ya que desde Constitución salen micros y trenes hacia La Plata durante todo el día, lo que la hace muy accesible. Es una ciudad llena de museos, espacios verdes y propuestas gratuitas, perfecta para una salida de día completo.

Esta ciudad es muy especial con su trazado en cuadrícula con diagonales y plazas cada seis cuadras en intersección de avenidas, que responde a criterios de organización, equilibrio y orden entre el espacio construido y el espacio verde que funciona como articulador, creando espacios de encuentro e intercambio para los turistas.

La ciudad es hermosa para recorrer ya que se presenta como una de las más forestadas del país, con calles pobladas de tilos, plátanos, jacarandás, arces americanos, naranjos, palos borrachos y paraísos, entre otras especies. Arquitectónicamente se destacan la gran catedral neogótica llamada La Colorada, la antigua estación central de ferrocarriles y el Estadio Ciudad de La Plata que es una gran estructura para admirar.

Los lugares turísticos más importantes se encuentran en el eje fundacional de la ciudad entre las calles 51 y 53, siendo el centro la Plaza Moreno que separa dos grandes obras arquitectónicas: la Catedral Metropolitana de La Plata "Inmaculada Concepción" y el Palacio Municipal.

Entre las recomendaciones para marzo se destacan el Museo de Ciencias Naturales, la Catedral de La Plata, el Paseo del Bosque con su lago, el anfiteatro Martín Fierro, su Jardín Zoológico y Botánico de estilo victoriano, el observatorio astronómico, además de actividades culturales y ferias.

museo la plata El Museo de Ciencias Naturales de La Plata se trata de un gran espacio para que los más chicos aprendan sobre la evolución y la historia.

Dónde queda La Plata

La Plata es capital de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido homónimo. Se ubica a 49 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad central del Gran La Plata y, a su vez, forma parte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Qué puedo hacer en La Plata

Las experiencias disponibles en esta ciudad planificada combinan cultura, naturaleza, arquitectura y entretenimiento:

Conocer el Paseo del Bosque, inmenso espacio verde y público inspirado en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires y principal parque platense

Disfrutar del lago del Paseo del Bosque ideal para caminatas y descanso

Visitar el anfiteatro Martín Fierro que funciona como escenario cultural al aire libre

Recorrer el Jardín Zoológico y Botánico de estilo victoriano dentro del Paseo del Bosque

Conocer el observatorio astronómico para los amantes de la ciencia

Visitar el Museo de Ciencias Naturales, uno de los más importantes del país

Admirar la Catedral Metropolitana de La Plata "Inmaculada Concepción" de estilo neogótico conocida como La Colorada

Contemplar el Palacio Municipal, gran obra arquitectónica frente a la Plaza Moreno

Caminar por las calles forestadas con tilos, plátanos, jacarandás, arces americanos, naranjos, palos borrachos y paraísos

Conocer la antigua estación central de ferrocarriles con su arquitectura histórica

Admirar el Estadio Ciudad de La Plata, gran estructura deportiva de la ciudad

Visitar la Parroquia Católica Ucraniana "Nuestra Señora de la Asunción" en Berisso

Recorrer el Centro Cultural Vieja Estación con propuestas artísticas y culturales

Conocer el Fuerte Barragán y Museo Histórico en Ensenada con su valor patrimonial

Admirar el Puente Giratorio Ensenada, obra de ingeniería histórica

Visitar el Palacio Piria con su arquitectura característica

Disfrutar de la República de los Niños, espacio recreativo temático único en la región

Cómo llegar a La Plata

La Plata está vinculada principalmente con la Ciudad de Buenos Aires por el Ferrocarril General Roca que sale desde Constitución durante todo el día, y por la Autopista Ricardo Balbín más conocida como autopista Buenos Aires-La Plata de 50 kilómetros de longitud, lo que hace más rápidas las comunicaciones entre ambas ciudades.

Otras conexiones de importancia con el Gran Buenos Aires y el Interior incluyen la Avenida Juan Domingo Perón más conocida como Camino Centenario, el Camino General Belgrano (Ruta Provincial 1, ex Ruta Nacional 1), la Ruta Provincial 215, y las Rutas Provinciales RP 6 y RP 11. Los jubilados pueden acceder fácilmente desde Constitución en micros o trenes sin necesidad de auto.