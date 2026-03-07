La escapada cerca de Buenos Aires para jubilados: un destino con cultura, museos y naturaleza con transporte directo

Ideal para recorrer y conocer en vacaciones o un fin de semana.
La Plata está ubicada a 49 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 8 kilómetros de Punta Lara sobre las costas del Río de la Plata.
La ciudad fue diseñada desde su origen con criterios paisajísticos y estéticos del urbanismo renacentista del siglo XV, con trazado en cuadrícula con diagonales y plazas cada seis cuadras que responden a criterios de organización, equilibrio y orden.
Entre sus atractivos destacan el Museo de Ciencias Naturales, la Catedral de La Plata (La Colorada) de estilo neogótico, el Paseo del Bosque con lago, anfiteatro Martín Fierro, Jardín Zoológico y Botánico victoriano, observatorio astronómico, y el Estadio Ciudad de La Plata.
Desde Constitución salen micros y trenes durante todo el día conectados principalmente por el Ferrocarril General Roca y la Autopista Ricardo Balbín de 50 kilómetros, haciendo muy accesible la ciudad para una salida de día completo.
A pocos minutos de Buenos Aires se encuentra La Plata, una ciudad diseñada desde su origen con criterios paisajísticos y estéticos del urbanismo renacentista del siglo XV, ideal para recorrer y conocer en vacaciones o un fin de semana. Marzo es el mes perfecto para que los jubilados disfruten escapadas cerca de Buenos Aires sin necesidad de auto, ya que desde Constitución salen micros y trenes hacia La Plata durante todo el día, lo que la hace muy accesible. Es una ciudad llena de museos, espacios verdes y propuestas gratuitas, perfecta para una salida de día completo.
Esta ciudad es muy especial con su trazado en cuadrícula con diagonales y plazas cada seis cuadras en intersección de avenidas, que responde a criterios de organización, equilibrio y orden entre el espacio construido y el espacio verde que funciona como articulador, creando espacios de encuentro e intercambio para los turistas.
La ciudad es hermosa para recorrer ya que se presenta como una de las más forestadas del país, con calles pobladas de tilos, plátanos, jacarandás, arces americanos, naranjos, palos borrachos y paraísos, entre otras especies. Arquitectónicamente se destacan la gran catedral neogótica llamada La Colorada, la antigua estación central de ferrocarriles y el Estadio Ciudad de La Plata que es una gran estructura para admirar.
Los lugares turísticos más importantes se encuentran en el eje fundacional de la ciudad entre las calles 51 y 53, siendo el centro la Plaza Moreno que separa dos grandes obras arquitectónicas: la Catedral Metropolitana de La Plata "Inmaculada Concepción" y el Palacio Municipal.
Entre las recomendaciones para marzo se destacan el Museo de Ciencias Naturales, la Catedral de La Plata, el Paseo del Bosque con su lago, el anfiteatro Martín Fierro, su Jardín Zoológico y Botánico de estilo victoriano, el observatorio astronómico, además de actividades culturales y ferias.
Dónde queda La Plata
La Plata es capital de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido homónimo. Se ubica a 49 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad central del Gran La Plata y, a su vez, forma parte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Qué puedo hacer en La Plata
Las experiencias disponibles en esta ciudad planificada combinan cultura, naturaleza, arquitectura y entretenimiento:
Conocer el Paseo del Bosque, inmenso espacio verde y público inspirado en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires y principal parque platense
Disfrutar del lago del Paseo del Bosque ideal para caminatas y descanso
Visitar el anfiteatro Martín Fierro que funciona como escenario cultural al aire libre
Recorrer el Jardín Zoológico y Botánico de estilo victoriano dentro del Paseo del Bosque
Conocer el observatorio astronómico para los amantes de la ciencia
Visitar el Museo de Ciencias Naturales, uno de los más importantes del país
Admirar la Catedral Metropolitana de La Plata "Inmaculada Concepción" de estilo neogótico conocida como La Colorada
Contemplar el Palacio Municipal, gran obra arquitectónica frente a la Plaza Moreno
Caminar por las calles forestadas con tilos, plátanos, jacarandás, arces americanos, naranjos, palos borrachos y paraísos
Conocer la antigua estación central de ferrocarriles con su arquitectura histórica
Admirar el Estadio Ciudad de La Plata, gran estructura deportiva de la ciudad
Visitar la Parroquia Católica Ucraniana "Nuestra Señora de la Asunción" en Berisso
Recorrer el Centro Cultural Vieja Estación con propuestas artísticas y culturales
Conocer el Fuerte Barragán y Museo Histórico en Ensenada con su valor patrimonial
Admirar el Puente Giratorio Ensenada, obra de ingeniería histórica
Visitar el Palacio Piria con su arquitectura característica
Disfrutar de la República de los Niños, espacio recreativo temático único en la región
Cómo llegar a La Plata
La Plata está vinculada principalmente con la Ciudad de Buenos Aires por el Ferrocarril General Roca que sale desde Constitución durante todo el día, y por la Autopista Ricardo Balbín más conocida como autopista Buenos Aires-La Plata de 50 kilómetros de longitud, lo que hace más rápidas las comunicaciones entre ambas ciudades.
Otras conexiones de importancia con el Gran Buenos Aires y el Interior incluyen la Avenida Juan Domingo Perón más conocida como Camino Centenario, el Camino General Belgrano (Ruta Provincial 1, ex Ruta Nacional 1), la Ruta Provincial 215, y las Rutas Provinciales RP 6 y RP 11. Los jubilados pueden acceder fácilmente desde Constitución en micros o trenes sin necesidad de auto.