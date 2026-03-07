7 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires para jubilados: un destino con cultura, museos y naturaleza con transporte directo

Esta ciudad planificada cuenta con espacios verdes, patrimonio arquitectónico y propuestas gratuitas en una plan ideal sin necesidad de vehículo propio

Por
Ideal para recorrer y conocer en vacaciones o un fin de semana.

Ideal para recorrer y conocer en vacaciones o un fin de semana.

NexoNorte
  • La Plata está ubicada a 49 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 8 kilómetros de Punta Lara sobre las costas del Río de la Plata.

  • La ciudad fue diseñada desde su origen con criterios paisajísticos y estéticos del urbanismo renacentista del siglo XV, con trazado en cuadrícula con diagonales y plazas cada seis cuadras que responden a criterios de organización, equilibrio y orden.

  • Entre sus atractivos destacan el Museo de Ciencias Naturales, la Catedral de La Plata (La Colorada) de estilo neogótico, el Paseo del Bosque con lago, anfiteatro Martín Fierro, Jardín Zoológico y Botánico victoriano, observatorio astronómico, y el Estadio Ciudad de La Plata.

  • Desde Constitución salen micros y trenes durante todo el día conectados principalmente por el Ferrocarril General Roca y la Autopista Ricardo Balbín de 50 kilómetros, haciendo muy accesible la ciudad para una salida de día completo.

A pocos minutos de Buenos Aires se encuentra La Plata, una ciudad diseñada desde su origen con criterios paisajísticos y estéticos del urbanismo renacentista del siglo XV, ideal para recorrer y conocer en vacaciones o un fin de semana. Marzo es el mes perfecto para que los jubilados disfruten escapadas cerca de Buenos Aires sin necesidad de auto, ya que desde Constitución salen micros y trenes hacia La Plata durante todo el día, lo que la hace muy accesible. Es una ciudad llena de museos, espacios verdes y propuestas gratuitas, perfecta para una salida de día completo.

Estos son los 3 pueblos uruguayos que pelearon por ser los más lindos del mundo en 2025
Te puede interesar:

Estos son los 3 pueblos uruguayos que peleaban por ser los más lindos del mundo en 2025

Esta ciudad es muy especial con su trazado en cuadrícula con diagonales y plazas cada seis cuadras en intersección de avenidas, que responde a criterios de organización, equilibrio y orden entre el espacio construido y el espacio verde que funciona como articulador, creando espacios de encuentro e intercambio para los turistas.

La ciudad es hermosa para recorrer ya que se presenta como una de las más forestadas del país, con calles pobladas de tilos, plátanos, jacarandás, arces americanos, naranjos, palos borrachos y paraísos, entre otras especies. Arquitectónicamente se destacan la gran catedral neogótica llamada La Colorada, la antigua estación central de ferrocarriles y el Estadio Ciudad de La Plata que es una gran estructura para admirar.

Los lugares turísticos más importantes se encuentran en el eje fundacional de la ciudad entre las calles 51 y 53, siendo el centro la Plaza Moreno que separa dos grandes obras arquitectónicas: la Catedral Metropolitana de La Plata "Inmaculada Concepción" y el Palacio Municipal.

Entre las recomendaciones para marzo se destacan el Museo de Ciencias Naturales, la Catedral de La Plata, el Paseo del Bosque con su lago, el anfiteatro Martín Fierro, su Jardín Zoológico y Botánico de estilo victoriano, el observatorio astronómico, además de actividades culturales y ferias.

museo la plata
El Museo de Ciencias Naturales de La Plata se trata de un gran espacio para que los más chicos aprendan sobre la evolución y la historia.

El Museo de Ciencias Naturales de La Plata se trata de un gran espacio para que los más chicos aprendan sobre la evolución y la historia.

Dónde queda La Plata

La Plata es capital de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido homónimo. Se ubica a 49 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad central del Gran La Plata y, a su vez, forma parte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Qué puedo hacer en La Plata

Las experiencias disponibles en esta ciudad planificada combinan cultura, naturaleza, arquitectura y entretenimiento:

  • Conocer el Paseo del Bosque, inmenso espacio verde y público inspirado en el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires y principal parque platense
  • Disfrutar del lago del Paseo del Bosque ideal para caminatas y descanso
  • Visitar el anfiteatro Martín Fierro que funciona como escenario cultural al aire libre
  • Recorrer el Jardín Zoológico y Botánico de estilo victoriano dentro del Paseo del Bosque
  • Conocer el observatorio astronómico para los amantes de la ciencia
  • Visitar el Museo de Ciencias Naturales, uno de los más importantes del país
  • Admirar la Catedral Metropolitana de La Plata "Inmaculada Concepción" de estilo neogótico conocida como La Colorada
  • Contemplar el Palacio Municipal, gran obra arquitectónica frente a la Plaza Moreno
  • Caminar por las calles forestadas con tilos, plátanos, jacarandás, arces americanos, naranjos, palos borrachos y paraísos
  • Conocer la antigua estación central de ferrocarriles con su arquitectura histórica
  • Admirar el Estadio Ciudad de La Plata, gran estructura deportiva de la ciudad
  • Visitar la Parroquia Católica Ucraniana "Nuestra Señora de la Asunción" en Berisso
  • Recorrer el Centro Cultural Vieja Estación con propuestas artísticas y culturales
  • Conocer el Fuerte Barragán y Museo Histórico en Ensenada con su valor patrimonial
  • Admirar el Puente Giratorio Ensenada, obra de ingeniería histórica
  • Visitar el Palacio Piria con su arquitectura característica
  • Disfrutar de la República de los Niños, espacio recreativo temático único en la región
catedral-de-la-plata-portada.jpg

Cómo llegar a La Plata

La Plata está vinculada principalmente con la Ciudad de Buenos Aires por el Ferrocarril General Roca que sale desde Constitución durante todo el día, y por la Autopista Ricardo Balbín más conocida como autopista Buenos Aires-La Plata de 50 kilómetros de longitud, lo que hace más rápidas las comunicaciones entre ambas ciudades.

Otras conexiones de importancia con el Gran Buenos Aires y el Interior incluyen la Avenida Juan Domingo Perón más conocida como Camino Centenario, el Camino General Belgrano (Ruta Provincial 1, ex Ruta Nacional 1), la Ruta Provincial 215, y las Rutas Provinciales RP 6 y RP 11. Los jubilados pueden acceder fácilmente desde Constitución en micros o trenes sin necesidad de auto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Córdoba: el pueblo de Las Rabonas, perfecto para descansar en marzo 2026. 

Conocé Córdoba en 2026: el destino donde el campo abraza a las sierras

Cuevas de Acsibi, un paisaje único del turismo natural en Salta.

Recorré Argentina en 2026: las imponentes cuevas que parecen irreales

Corrientes 24HS es uno de los planes gratuitos más atractivos de la noche porteña. 

Conciertos al aire libre, gastronomía y transporte hasta tarde: qué actividades tiene la calle Corrientes en Buenos Aires en marzo 2026

El Campo de Piedra Pómez que parece de otro planeta en el norte del país. 

Un paisaje único en Argentina: las "olas blancas petrificadas" que te van a fascinar

Este curso de agua fue declarado una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina.

El pueblito de ensueño para conocer en Córdoba que se va a convertir en tu favorito

El lugar forma parte de una zona protegida, lo que permitió preservar su esencia a lo largo del tiempo.

Arena blanca y un faro histórico: esta playa de Uruguay es ideal para relajarse o tener una escapada de aventura

Rating Cero

Esta es la nueva película de Netflix cargada de acción que viene a potenciar tu fin de semana
play

Esta es la nueva película de Netflix cargada de acción que viene a potenciar tu fin de semana: cómo se llama

Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

Sorpresa: Gran Hermano anunció que expulsará a una jugadora

Majors trabaja en nuevos proyectos, incluido un thriller de acción producido por The Daily Wire que comenzó a rodarse en Carolina del Sur. Dirigido por Kyle Rankin, el filme busca relanzarlo en el cine de género con una estética inspirada en Red Dawn.

Jonathan Majors vuelve al cine tras ser echado de Marvel: ¿qué había pasado?

Susana se realizó un tratamiento de salud.

Susana Giménez reveló que se hizo un tratamiento de salud en España

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Escándalo en Gran Hermano: aseguran que le filtran datos a Andrea del Boca

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

últimas noticias

Talvi fue candidato a presidente en Uruguay en 2019. 

Quién es Ernesto Talvi, el economista uruguayo que Luis Caputo sumó a su equipo

Hace 5 minutos
El niño sufrió quemaduras graves. 

Viral: la inesperada reacción de una abuela ante una broma de su nieto

Hace 7 minutos
play
La Policía detuvo a seis personas tras un operativo.

Seis detenidos en Balvanera: la Policía halló drogas y armas blancas

Hace 28 minutos
play
Demichelis debutó con empate en Mallorca.

Demichelis debutó en Mallorca: ganaba 2 a 0 y se lo empataron en cinco minutos

Hace 35 minutos
Coudet inicia su ciclo con una baja importante en el plantel.

Malas noticias para Coudet: el referente de River que estará lejos de las canchas por un tiempo

Hace 54 minutos