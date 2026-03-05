5 de marzo de 2026 Inicio
Fernando Savater, filósofo: "La felicidad no es algo que nos pase, sino algo que..."

La clave para alcanzar un estadio de completitud y plenitud podría no estar en adquirir bienes, sino en la disciplina.

Fernando Savater

Fernando Savater, filósofo español, sobre la felicidad.

  • El pensador español Fernando Savater produjo reflexiones sobre la mejor forma de encontrar la felicidad.

  • En un mundo materialista, los postulados del filósofo y ensayista pueden arrojar luz sobre la manera óptima de conducirse para vivir una vida plena.

  • Siguiendo a Baruch Spinoza, Savater propone pensar la felicidad dentro del terreno de la ética.

  • Para él, este estado de completitud se puede alcanzar múltiples veces en la vida si se lo concibe como un proceso en lugar de como un fin.

A sus 78 años, Fernando Savater sigue siendo una de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo. Nacido en San Sebastián en 1947, este filósofo español, ensayista y narrador construyó una obra que cruza ética, política y educación con un estilo completamente accesible.

Savater ha escrito decenas de ensayos, artículos periodísticos y obras literarias. En títulos como El contenido de la felicidad (2006) se sumerge en una pregunta clásica que, lejos de perder vigencia, se vuelve cada vez más urgente: qué significa ser feliz en un mundo atravesado por la incertidumbre.

La reflexión del filósofo Fernando Savater sobre la felicidad

"La felicidad no es algo que nos pase, sino algo que nosotros hacemos que pase por nuestra manera de mirar la realidad". La frase, que resume buena parte del pensamiento de Savater, condensa una idea potente, la de que la felicidad no es un golpe de suerte ni un premio, sino una construcción ética.

Influenciado por Baruch Spinoza, Savater retoma una tradición eudemonista que entiende la ética como el arte de vivir. Para él, los seres humanos buscamos naturalmente nuestra propia felicidad, pero esa búsqueda necesita orientación. No alcanza con desear, sino que hay que educar al deseo.

Savater también define a la felicidad como "un estado de satisfacción, más o menos duradero, que experimenta subjetivamente el individuo en posesión del bien deseado". Sin embargo, advierte que ese "bien", inmaterial pero siempre codiciado, nunca es definitivo. Una vez alcanzado, el deseo puede volver a aparecer, conforme avanza la vida y las circunstancias de existencia cambian. Por eso el ensayista insiste en que la felicidad es más una tendencia que un estado permanente.

En esa línea, el filósofo sostiene que el secreto está en "tener gustos sencillos y una mente compleja" y no al revés. Es decir, cultivar una mirada diversa, resiliente y crítica, pero sin multiplicar necesidades materiales. Sería como pensar a la felicidad como un proyecto, o un proceso, en lugar de como en un fin.

Con un tono que combina lucidez y sentido común, Savater nos recuerda una manera de pensar la felicidad que puede ser liberadora. La sugerencia es que no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí la manera en que elegimos responder a las adversidades.

