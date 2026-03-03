Jean Paul Sartre, filósofo: "La vida comienza al otro lado de la desesperación" El referente máximo del existencialismo francés sostiene que el ser humano no posee un propósito innato, sino que debe inventarse a sí mismo mediante sus elecciones. Por + Seguir en







El filósofo francés fue un pensador muy influyente del siglo XX.

En el contexto de la "modernidad líquida", la propuesta de atravesar la desesperación para alcanzar una vida auténtica cobra vigencia. El pensamiento de Jean Paul Sartre plantea que el ser humano primero aparece en el mundo y solo después se define a través de sus propias acciones. Según el filósofo, la ausencia de un destino escrito obliga a las personas a asumir la responsabilidad total de sus decisiones sin garantías externas. La obra de Sartre nos recuerda que somos los únicos responsables de construir nuestra propia esencia. En tiempos de inestabilidad e incertidumbre global, donde la era digital parece diluir la profundidad de nuestros vínculos, las ideas de los grandes pensadores del siglo XX resurgen con una fuerza inesperada. En lo que el sociólogo Zygmunt Bauman definió como "modernidad líquida", la búsqueda de un propósito real se vuelve urgente. En este escenario, la figura de Jean-Paul Sartre se alza no como un pesimista, sino como un guía hacia la autenticidad a través de su frase más desafiante: “La vida comienza al otro lado de la desesperación”.

Para Sartre, la desesperación no es un callejón sin salida, sino un punto de inflexión. En su primera novela, La náusea, el autor ya exploraba esa sensación de vacío que surge al descubrir que la vida no tiene un guion preestablecido. Según el existencialismo, no nacemos con un propósito mágico; somos nosotros quienes debemos inventarlo.

desesperación - estrés Canva "El hombre está condenado a ser libre", afirmaba Sartre. Esta "condena" implica que, al no existir garantías divinas ni valores absolutos grabados en piedra, somos los únicos responsables de lo que hacemos con nuestra vida. La desesperación ocurre cuando se rompen las ilusiones de que el mundo nos debe dar respuestas automáticas. Es el momento en que dejamos de esperar señales externas y aceptamos la cruda condición humana.

Atravesar la desesperación es, paradójicamente, un acto de resiliencia. Sartre sostenía que la angustia es la condición necesaria para la acción; necesitamos ese choque con la realidad para despertar del "piloto automático" y empezar a vivir de forma genuina. Al otro lado de ese dolor, lo que queda no es la nada, sino la posibilidad total.

En última instancia, Sartre nos recuerda que la vida no tiene un sentido a priori. La vida auténtica se encuentra una vez que se asume la responsabilidad de nuestras elecciones y se deja atrás el miedo a la desesperación.