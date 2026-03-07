Tras definir el calendario de feriados, la Jefatura de Gabinete oficializó cuáles serán los días no laborables del año entrante.

El traslado responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, y que distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre) y trasladables.

Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes , luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos , destinados a extender los fines de semana y dinamizar el turismo interno.

La principal justificación de la medida, según la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial , es impulsar la economía en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte , además de facilitar la organización de actividades familiares y comerciales a lo largo de todo el país.

A excepción de los meses de enero y septiembre , los demás tendrán un fin de semana más extenso de lo habitual . Solo mayo y diciembre contará con dos findes XL , sumando en total 12 fin de semanas largos .

Ocho partidos y veinticuatro localidades celebrarán aniversarios fundacionales y festividades patronales durante el mes. El 19 de marzo concentrará la mayor cantidad de celebraciones simultáneas por la festividad de San José .

Marzo llega con una programación extensa de asuetos locales que los habitantes de la Provincia de Buenos Aires ya comienzan a planificar para el tercer mes del año. Ocho partidos y veinticuatro localidades bonaerenses implementarán días no laborables por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales distribuidos a lo largo del mes, generando expectativa entre trabajadores y familias que organizan sus actividades, escapadas y tiempo libre durante el período de transición entre el verano y el otoño .

Las conmemoraciones de marzo adquieren particular importancia al coincidir con el mes que marca el retorno definitivo a la rutina anual, cuando las temperaturas comienzan a descender gradualmente y las actividades educativas y laborales se consolidan después de las vacaciones.

Los asuetos municipales se suman al feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria y al día no laborable turístico del 23, configurando un mapa complejo de días no laborables que impactan diferenciadamente según la jurisdicción.

Las celebraciones responden mayoritariamente a aniversarios fundacionales, aunque también se incluyen múltiples festividades patronales que honran a santos protectores de diversas comunidades.

Entre los partidos que conmemorarán fechas especiales durante marzo se destacan: Bragado (5 de marzo por aniversario fundacional), Patagones (7 de marzo por Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica, coincidiendo con sábado), Zárate (19 de marzo por aniversario fundacional), General Alvear (19 de marzo por festividad patronal), Daireaux (19 de marzo, también patronal), Florentino Ameghino (21 de marzo por aniversario fundacional, coincidiendo con sábado), Las Flores (25 de marzo) y General Guido (28 de marzo por aniversario fundacional, coincidiendo con sábado).

El 19 de marzo concentrará la mayor cantidad de celebraciones simultáneas, tanto a nivel de partidos como de localidades, debido a la festividad de San José, patrono de numerosas comunidades argentinas. Esta coincidencia del calendario litúrgico católico genera múltiples asuetos patronales en diferentes puntos del territorio bonaerense durante la misma jornada.

Las localidades específicas también registran numerosas conmemoraciones durante todo el mes. Álvarez Jonte (Punta Indio) y Moquehuá (Chivilcoy) abrieron marzo con sus aniversarios fundacionales el sábado 1°. Bolívar, localidad del partido homónimo, celebró el lunes 2 de marzo su aniversario fundacional.

Curaru (Carlos Tejedor) conmemorará el martes 10 de marzo, mientras que el 17 de marzo reunirá tres celebraciones: Quenumá (Salliqueló), Patricios (Nueve de Julio) ambas por aniversarios fundacionales, y Mariano Alfonzo (Pergamino) por festividad patronal. Verónica (Punta Indio) celebrará el miércoles 18 de marzo su aniversario fundacional.

El jueves 19 de marzo concentrará la mayor cantidad de celebraciones locales del mes con siete jurisdicciones compartiendo fecha: Arenaza (Lincoln) por aniversario fundacional y patronal combinados, Dudignac (Nueve de Julio), Salliqueló ciudad (Salliqueló), Santa Regina (General Villegas), Gorchs (General Belgrano), Villanueva (General Paz) y Paraje Energía (Necochea), todas por festividades patronales en honor a San José.

Morea (Nueve de Julio) celebrará el viernes 21 de marzo, Arroyo Venado (Guaminí) el sábado 22, San Germán (Puán) el domingo 23, La Angelita (General Arenales) y Timote (Carlos Tejedor) el martes 25 por patronal y fundacional respectivamente, Juan Nepomuceno Fernández (Necochea) el sábado 28, Colonia Alberdi (Leandro Nicéforo Alem) el domingo 29 cerrando las principales celebraciones del mes.

Adicionalmente, Guanaco aparece en el calendario con fecha del sábado 14 de marzo por aniversario fundacional, completando el listado de localidades con asuetos durante el mes.

El alcance de estos asuetos sigue el protocolo estándar para días no laborables municipales en Buenos Aires: obligatorio para empleados de la administración pública provincial y municipal en cada jurisdicción, así como para el personal del Banco Provincia en sucursales ubicadas en estos territorios. Para el sector privado, la adhesión permanece como decisión optativa de cada empleador.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles están fijados por ley y no se trasladan, sin importar en qué día de la semana caigan. En 2026, estas fechas marcarán el pulso del año laboral y escolar:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo.

: Año Nuevo. Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval.

: Carnaval. Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo.

: Día de la Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera.

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas, definidas por la Ley Nº 27.399, estructuran el calendario nacional y concentran gran parte de la actividad turística y conmemorativa del país.

feriado

Feriados trasladables

De acuerdo a la Ley 27.399, los feriados nacionales pueden trasladarse para favorecer fines de semana largos. En 2026, los feriados trasladables quedarán de la siguiente manera:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada según criterio legal).

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada según criterio legal). Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

En Argentina, los feriados nacionales implican descanso obligatorio: quien trabaja ese día debe cobrar el doble, según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En cambio, los días no laborables dependen de la voluntad del empleador, y el pago es normal si se presta servicio. Este detalle impacta directamente en la planificación laboral y en la economía doméstica de millones de personas.

Feriados con fines turísticos

El calendario de feriados para Argentina en 2026 presenta una serie de días festivos inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos que conforman varios fines de semana largos.

14 al 17 de febrero: Carnaval (4 días).

Carnaval (4 días). 21 al 24 de marzo: Día de la Memoria (4 días).

Día de la Memoria (4 días). 2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).

Malvinas + Semana Santa (4 días). 1 al 3 de mayo : Día del Trabajador (3 días).

: Día del Trabajador (3 días). 23 al 25 de mayo : Revolución de Mayo (3 días).

: Revolución de Mayo (3 días). 13 al 15 de junio: Güemes (3 días).

Güemes (3 días). 9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).

Independencia + día no laborable (4 días). 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).

San Martín (3 días). 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).

Diversidad Cultural (3 días). 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).

Soberanía Nacional (3 días). 5 al 8 de diciembre : Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).

: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días). 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).