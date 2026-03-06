6 de marzo de 2026 Inicio
Inauguraron un mural en homenaje a Wanda Taddei a 16 años de su femicidio

La intervención artística recuerda el rostro de la joven asesinada por el músico Eduardo Vázquez. "Necesitamos tener una importante concurrencia en estos momentos en los que existe un crecimiento de los femicidios", sostuvieron los padres de la víctima.

Por
El mural con el rostro de Wanda Taddei. 

El mural con el rostro de Wanda Taddei. 

avispados.com.ar

Familiares y organizaciones sociales inauguraron este viernes un mural en memoria de Wanda Taddei en el barrio porteño de Mataderos. El homenaje ocurrió al cumplirse 16 años del femicidio cometido por el exbaterista de Callejeros, Eduardo Vázquez. Durante la jornada, los padres de la joven renovaron el pedido de justicia plena.

Orlando Serapio fue encontrado en una cueva (izq.). Natalia Cruz, víctima del femicidio.
Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, el evento inició a las 18:30 en la intersección de Directorio y Araujo. El padre de la víctima, Jorge Taddei, destacó la participación de agrupaciones de mujeres de distintos sindicatos y organizaciones nacionales. "Hicimos un trabajo muy bueno", afirmó el hombre de 84 años.

Wanda Taddei Padres
Los padres de Wanda Taddei en el acto de inauguración del mural en su honor.

Los padres de Wanda Taddei en el acto de inauguración del mural en su honor.

La convocatoria de Jorge y su esposa, Beatriz Regal, enfatizó la preocupación por la situación actual de violencia de género. Los padres manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que el femicida acceda pronto a "la libertad transitoria". El acto contó con carteles de la consigna social Ni Una Menos.

En este marco, los familiares enviaron correos electrónicos al juez de Ejecución Penal Número 3, Axel López, sobre la movilización. El objetivo principal es evitar que el magistrado otorgue beneficios procesales al asesino. Vázquez permanece bajo un período de prueba tras varios intentos de libertad denegados anteriormente.

El recuerdo vivo de Wanda Taddei: los detalles del mural

La obra artística muestra una gigantografía de la cara de la joven junto a su mascota bajo la leyenda "El amor no mata". Varias mariposas rodean la figura de la víctima en la pared de la vivienda elegida para el recuerdo. La imagen conmovió a los amigos y allegados presentes en la ceremonia.

Wanda Taddei
Los padres de Wanda Taddei en el acto de inauguración del mural en su honor.

Los padres de Wanda Taddei en el acto de inauguración del mural en su honor.

El femicidio sucedió el 10 de febrero de 2010, cuando el agresor provocó quemaduras graves a su pareja con un encendedor y alcohol etílico. La mujer falleció luego de permanecer 11 días internada con lesiones de consideración en el Sanatorio de Quemados. Actualmente, Vázquez cumple una condena unificada de prisión perpetua efectiva.

