Consultoras advierten sobre una aceleración en la inflación: a cuánto podría aumentar el índice de precios de octubre El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del que se calcula una variación intermensual de alrededor de 2,4%, una ligera suba respecto al incremento de septiembre.







En septiembre, la inflación fue del 2,1% intermensual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este miércoles el dato oficial de inflación correspondiente a octubre, una cifra que capta el interés dado que se trató de un mes con tensiones en la previa de las elecciones legislativas, que terminaron con contundente triunfo de La Libertad Avanza. Según estimaciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rondaría el 2,4% de aumento, una aceleración respecto a los meses anteriores y una mala noticia para el Gobierno, que suele presentar a esta estadística como uno de sus triunfos.

En septiembre, el IPC había mostrado un incremento del 2,1%, con una suba intermensual de 0,2 puntos porcentuales, una tendencia que podría continuar en el décimo mes del año debido a los incrementos en distintos rubros, como Vivienda y Alimentos y bebidas.

Inflación de octubre: qué dicen las consultoras privadas De acuerdo con los cálculos de Fundación Libertad y Progreso y Eco Go, la inflación de octubre rondaría el 2,4%, lo que supondría un avance frente al mes previo. "Octubre fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte en las primeras tres semanas del mes", señaló el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky. También se registraron "avances significativos en el rubro Vivienda", añadió.

La consultora LCG, en tanto, reportó detectó un alza semanal del 0,5% en Alimentos y bebidas no alcohólicas en la última semana de octubre, tras tres semanas de aumentos del 1%. "En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 3,3% mensual y la inflación punta a punta a 3,6%", precisó el informe, que destacó incrementos en lácteos, frutas y verduras.

Por su parte, Analytica proyectó un 2,2%, mientras que C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo estable cerca del 2% a mediados de mes.