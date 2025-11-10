10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Consultoras advierten sobre una aceleración en la inflación: a cuánto podría aumentar el índice de precios de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del que se calcula una variación intermensual de alrededor de 2,4%, una ligera suba respecto al incremento de septiembre.

Por
En septiembre

En septiembre, la inflación fue del 2,1% intermensual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este miércoles el dato oficial de inflación correspondiente a octubre, una cifra que capta el interés dado que se trató de un mes con tensiones en la previa de las elecciones legislativas, que terminaron con contundente triunfo de La Libertad Avanza. Según estimaciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rondaría el 2,4% de aumento, una aceleración respecto a los meses anteriores y una mala noticia para el Gobierno, que suele presentar a esta estadística como uno de sus triunfos.

endeudamiento familiar: crece el uso de tarjetas de credito y mas hogares dependen del pago minimo
Te puede interesar:

Endeudamiento familiar: crece el uso de tarjetas de crédito y más hogares dependen del pago mínimo

En septiembre, el IPC había mostrado un incremento del 2,1%, con una suba intermensual de 0,2 puntos porcentuales, una tendencia que podría continuar en el décimo mes del año debido a los incrementos en distintos rubros, como Vivienda y Alimentos y bebidas.

Inflación de octubre: qué dicen las consultoras privadas

De acuerdo con los cálculos de Fundación Libertad y Progreso y Eco Go, la inflación de octubre rondaría el 2,4%, lo que supondría un avance frente al mes previo. "Octubre fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte en las primeras tres semanas del mes", señaló el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky. También se registraron "avances significativos en el rubro Vivienda", añadió.

La consultora LCG, en tanto, reportó detectó un alza semanal del 0,5% en Alimentos y bebidas no alcohólicas en la última semana de octubre, tras tres semanas de aumentos del 1%. "En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 3,3% mensual y la inflación punta a punta a 3,6%", precisó el informe, que destacó incrementos en lácteos, frutas y verduras.

Por su parte, Analytica proyectó un 2,2%, mientras que C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento en el Gran Buenos Aires (GBA) se mantuvo estable cerca del 2% a mediados de mes.

Equilibra proyectó 2,1%, mismo número que en septiembre, impulsado por el componente Núcleo (2,2%). Los "alimentos y bebidas no estacionales" lideraron el alza del mes (2,3%), mientras que los "estacionales y regulados" treparon 1,9%. Los subrubros más afectados por subas pronunciadas fueron lácteos, huevos, panificados y carnes.

PxQ fue la consultora que estimó el número más bajo, con un 1,9% para octubre. Por otro lado, la encuesta de Expectativa de Inflación que publica la Universidad Di Tella reveló que se espera un alza de 3,96%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación nacional de 2,2% en octubre, con una leve baja al 1,9% en noviembre. Sin embargo, el organismo anticipa un repunte en diciembre —mes de fuerte presión estacional sobre los precios— hasta el 2%. Según las estimaciones oficiales, recién en enero de 2026 la inflación retomaría una senda descendente, ubicándose en torno al 1,6% hacia abril, todavía lejos de la meta presidencial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Inflación despareja: cómo afecta la suba de precios a cada provincia

Inflación despareja: cómo afecta la suba de precios a cada provincia

El Banco Central aumentó las expectativas de inflación para octubre.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para octubre

play

La inflación de octubre en la Ciudad fue del 2,2% y supera el 25% en lo que va del año

La inflación en alimentos subió 3% en octubre según una consultora privada

La inflación en alimentos subió 3% en octubre según una consultora privada

Empresarios textiles alertan que la gente usa la tarjeta para comer y no para vestirse

Empresarios textiles alertan que la gente usa la tarjeta para comer y no para vestirse

Paritarias: aceiteros acordó un salario inicial 2 millones de pesos

Paritarias: aceiteros acordó un salario inicial 2 millones de pesos

Rating Cero

Martín Fierro de Cable 2025: crece la expectativa sobre uno de los premios más esperados

Martín Fierro de Cable 2025: crece la expectativa sobre uno de los premios más esperados

La miniserie es tendencia en Netflix.
play

Esta serie tiene solo 4 capítulos y es de lo más visto de Netflix: está basado en un caso político real

La evolución de Ana de Armas quedó registrada en cada etapa de su carrera.

La impresionante transformación de Ana de Armas a lo largo de los años: así se veía de más joven

La historia de amor de Margot y David en Netflix.
play

Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

últimas noticias

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: el misterioso hallazgo durante los nuevos rastrillajes

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: el misterioso hallazgo durante los nuevos rastrillajes

Hace 38 minutos
play

Muerte en San Telmo: revelaron el video de la caída de la joven fallecida

Hace 51 minutos
En septiembre, la inflación fue del 2,1% intermensual.

Consultoras advierten sobre una aceleración en la inflación: a cuánto podría aumentar el índice de precios de octubre

Hace 1 hora
Conocé la historia detrás de esta mujer que recibió un diagnóstico que lo cambió todo

Sentía un fuerte dolor mientras amamantaba y cuando fue al médico el diagnóstico sorprendió a todos: qué descubrieron

Hace 1 hora

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen empanadas de osobuco

Hace 1 hora