Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen empanadas de osobuco

Estos dos bares son reconocidos por sus entradas sabrosas y originales. En su menú se destaca este plato tradicional de la gastronomía argentina.

Por
  • La empanada es un plato destacado de la gastronomía porteña.
  • Existe una variedad de rellenos que va desde la clásica carne cortada a cuchillo hasta propuestas más audaces y consideradas gourmet.
  • El bar El Perón Perón ofrece la aclamada empanada de osobuco, elogiada por su carne extremadamente tierna y jugosa.
  • Desarmadero Bar se destaca por sus cervezas artesanales y su menú de finger food, en el que ofrece empanada de osobuco al Malbec.

En la gastronomía tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, las empanadas se destacan. La versatilidad de esta comida, permite que exista una gran variedad de recetas y múltiples rellenos, para todos los gustos. Desde la clásica de carne suavemente especiada y cortada a cuchillo, hasta propuestas más audaces como la de osobuco braseado.

El éxito de la receta reside en encontrar el equilibrio perfecto entre la textura de su masa, que puede ser frita o al horno, y el sabor intenso y jugoso del interior.

Las empanadas de osobuco son una propuesta gourmet, que puede resultar difícil de encontrar; sin embargo, estos dos bares ubicados en la Ciudad de Buenos Aires las ofrecen y son uno los plato más aclamados de su menú.

El Perón Perón

La cocina de El Perón Perón se basa en los clásicos de bodegón argentino, con platos caseros, abundantes y robustos. Este lugar propone un concepto completamente diferente: es un bodegón temático dedicado al movimiento político y cultural del peronismo.

Empanadas salteñas de El Imperfecto

Este popular bodegón ofrece empanadas de osobuco que los comensales elogian por ser de las más ricas que probaron; es, sin duda, su plato estrella y más aclamado.

El relleno de osobuco (un corte de carne que requiere cocción lenta) braseado o estofado resulta en una carne extremadamente tierna, jugosa y llena de sabor, haciendo de estas empanadas un obligatorio en la gastronomía de Buenos Aires. También sirven empanadas de búfalo y otros platos clásicos como Ossobuco con Polenta y variedad de milanesas.

  • Lavalleja 1388, Palermo
  • Bolivar 813, San Telmo

Desarmadero Bar/Session

Aunque la cerveza es la protagonista, la propuesta gastronómica del Desarmadero va mucho más allá del clásico fast food de bar, ofreciendo platos caseros y de impronta gourmet pensados para maridar.

Empanadas Desarmadero Bar
Desarmadero Bar es ofrece un ambiente único, relajado y con un estilo urbano.

Al igual que en Perón Perón, las empanadas de osobuco braseado, a menudo con Malbec, son un plato muy elogiado y una opción de finger food de calidad, descritas por los clientes como "muy buenas" y "tremendamente ricas". También ofrecen variedades de queso y hongos, o de ojo de bife cortado a cuchillo, que son igual de destacables.

El Desarmadero Bar fue inaugurado el 25 de mayo de 2017 en una icónica esquina del barrio de Palermo (Gorriti y Lavalleja). Su nombre y su concepto están profundamente ligados al arte urbano y el upcycling, ya que la ubicación era anteriormente un "desarmadero" de autos y chatarrería.

  • Gorriti 4295, Palermo.

Horario: Lunes a viernes de 12:00 a 1:00 (jueves y viernes hasta las 3:00); sábados de 12:00 a 3:00; domingos de 12:00 a 1:00.

