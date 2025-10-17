Decretan feriado para el miércoles 22 de octubre en 2025: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El calendario nacional sumará un nuevo feriado el miércoles 22 de octubre de 2025, generando expectativa entre quienes buscan planificar actividades, viajes o simplemente disfrutar de un descanso adicional en medio de la semana. Este anuncio de los Feriados en el mes despertó interés tanto en la población como en distintos sectores laborales y comerciales.
La jornada no laborable responde a una conmemoración específica incluida en la agenda oficial, que permite a determinados grupos y comunidades disfrutar de la pausa. Este tipo de Feriados suelen tener un alcance definido, dependiendo de la normativa y de la categoría laboral de los trabajadores.
Feriado del miércoles 22 de octubre: qué se conmemora y a quiénes alcanza
-calendario almanaque feriados
El próximo 22 de octubre será día no laborable para quienes trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires.
En esta ocasión, la medida alcanza a los residentes de Chivilcoy, ya que se celebra el aniversario fundacional de la ciudad.