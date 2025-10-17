Decretan feriado para el miércoles 22 de octubre en 2025: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar Con la confirmación de este día, se abren también diversas posibilidades de planificación personal y profesional. Por







Octubre es un mes que cuenta con varios Feriados locales

El calendario nacional sumará un nuevo feriado el miércoles 22 de octubre de 2025, generando expectativa entre quienes buscan planificar actividades, viajes o simplemente disfrutar de un descanso adicional en medio de la semana. Este anuncio de los Feriados en el mes despertó interés tanto en la población como en distintos sectores laborales y comerciales.

La jornada no laborable responde a una conmemoración específica incluida en la agenda oficial, que permite a determinados grupos y comunidades disfrutar de la pausa. Este tipo de Feriados suelen tener un alcance definido, dependiendo de la normativa y de la categoría laboral de los trabajadores.

Feriado del miércoles 22 de octubre: qué se conmemora y a quiénes alcanza -calendario almanaque feriados

El próximo 22 de octubre será día no laborable para quienes trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión, la medida alcanza a los residentes de Chivilcoy, ya que se celebra el aniversario fundacional de la ciudad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre