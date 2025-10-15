Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 20 de octubre en 2025

Un nuevo feriado confirmado se suma al calendario nacional y promete extender el descanso de miles de personas: el lunes 20 de octubre de 2025 será jornada no laborable, generando así otro fin de semana largo en el país. Este tipo de feriados estratégicamente ubicados tienen un impacto que va más allá del ocio. Sin embargo, la noticia ya despertó entusiasmo entre quienes aprovechan estas fechas para viajar.
A medida que se acerca la fecha, comienzan a surgir expectativas sobre cómo funcionarán los servicios públicos y privados, y cuáles serán los destinos más elegidos para esta escapada. El anuncio también pone en marcha la planificación de comercios y trabajadores que adaptarán su agenda.
El próximo lunes 20 de octubre será feriado para algunos trabajadores de la Provincia de Buenos Aires: Se trata de una fecha extra para quienes desempeñan sus actividades en el Banco Provincia y en la administración pública de 2 sitios.
Se trata puntualmente de quienes trabajan en Pirovano (Bolívar) y José C. Paz. En ambos casos, el asueto se debe a la celebración de su aniversario fundacional.