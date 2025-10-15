15 de octubre de 2025 Inicio
Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 20 de octubre en 2025

Además de favorecer a quienes buscan tomarse unos días, también la fecha impulsa el turismo interno y dinamizan sectores económicos clave.

Conocé todos los feriados extras que habrá este mes.

Un nuevo feriado confirmado se suma al calendario nacional y promete extender el descanso de miles de personas: el lunes 20 de octubre de 2025 será jornada no laborable, generando así otro fin de semana largo en el país. Este tipo de feriados estratégicamente ubicados tienen un impacto que va más allá del ocio. Sin embargo, la noticia ya despertó entusiasmo entre quienes aprovechan estas fechas para viajar.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 17 de octubre en 2025

A medida que se acerca la fecha, comienzan a surgir expectativas sobre cómo funcionarán los servicios públicos y privados, y cuáles serán los destinos más elegidos para esta escapada. El anuncio también pone en marcha la planificación de comercios y trabajadores que adaptarán su agenda.

Por qué es feriado el lunes 20 de octubre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

El próximo lunes 20 de octubre será feriado para algunos trabajadores de la Provincia de Buenos Aires: Se trata de una fecha extra para quienes desempeñan sus actividades en el Banco Provincia y en la administración pública de 2 sitios.

Se trata puntualmente de quienes trabajan en Pirovano (Bolívar) y José C. Paz. En ambos casos, el asueto se debe a la celebración de su aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
