El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre: cuándo será el fin de semana largo Se trata del primer cambio luego de que el Ejecutivo decidiera que los días festivos que caen sábado o domingo pueden pasarse a un día de semana.







El traslado del feriado del 12 de octubre se implementó tras una recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Pixabay

El Gobierno definió el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, todavía establecido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural pese al intento del propio presidente Javier Milei de volver a la vieja denominación de Día de la Raza. Se trata del primer cambio luego de que el Ejecutivo decidiera que los días festivos que caen sábado o domingo pueden pasarse a un día de semana.

La medida se definió a través de la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Francos.

El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre: cuándo será el fin de semana largo El feriado del domingo 12 de octubre pasará al viernes 10, luego de una recomendación por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, como "una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".

La posibilidad del traslado se definió a través del Decreto 614/2025, publicado el pasado jueves, que establece que "los feriados nacionales trasladables conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 27.399, cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo, podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación", que en este caso será la Jefatura de Gabinete.

Próximos feriados y fines de semana largos Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.