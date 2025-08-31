Decretan feriado para el lunes 8 de septiembre y habrá fin de semana largo: a qué se debe Lo más llamativo es el motivo detrás de esta medida es que responde a una conmemoración muy particular. Por







El segundo lunes del mes será uno de los Feriados próximos

El calendario de Feriados de septiembre 2025 traerá una novedad que muchos esperaban: se confirmó un nuevo feriado que caerá lunes 8, lo que dará lugar a un fin de semana largo ideal para planear escapadas o descansar.

La decisión ya genera expectativa, no solo por el beneficio del descanso extra, sino también porque impactará en la organización de actividades laborales, educativas y turísticas en todo el país.

Por qué será feriado el lunes 8 de septiembre y quiénes tendrán fin de semana largo feriados Confirmado: así será el último fin de semana largo de julio 2024: cuándo cae. El próximo lunes 8 de septiembre será feriado para aquellas personas que trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de San Pedro.

Esta vez, la fecha libre se debe a la celebración de su Fiesta Patronal.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024 Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

12 de febrero: Carnaval.

13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.