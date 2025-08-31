31 de agosto de 2025 Inicio
Decretan feriado para el lunes 8 de septiembre y habrá fin de semana largo: a qué se debe

Lo más llamativo es el motivo detrás de esta medida es que responde a una conmemoración muy particular.

Por
El segundo lunes del mes será uno de los Feriados próximos

El calendario de Feriados de septiembre 2025 traerá una novedad que muchos esperaban: se confirmó un nuevo feriado que caerá lunes 8, lo que dará lugar a un fin de semana largo ideal para planear escapadas o descansar.

Los Feriados en el mes de septiembre 2025 llegan para aliviar las jornadas laborales de miles de personas
Cuáles son los feriados que habrá en Buenos Aires durante septiembre 2025

La decisión ya genera expectativa, no solo por el beneficio del descanso extra, sino también porque impactará en la organización de actividades laborales, educativas y turísticas en todo el país.

Por qué será feriado el lunes 8 de septiembre y quiénes tendrán fin de semana largo

El próximo lunes 8 de septiembre será feriado para aquellas personas que trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de San Pedro.

Esta vez, la fecha libre se debe a la celebración de su Fiesta Patronal.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 12 de febrero: Carnaval.
  • 13 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 29 de marzo: Viernes Santo.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
