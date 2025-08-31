Decretan feriado para el lunes 8 de septiembre y habrá fin de semana largo: a qué se debe

El calendario de Feriados de septiembre 2025 traerá una novedad que muchos esperaban: se confirmó un nuevo feriado que caerá lunes 8, lo que dará lugar a un fin de semana largo ideal para planear escapadas o descansar.
Lo más llamativo es el motivo detrás de esta medida es que responde a una conmemoración muy particular.
La decisión ya genera expectativa, no solo por el beneficio del descanso extra, sino también porque impactará en la organización de actividades laborales, educativas y turísticas en todo el país.
El próximo lunes 8 de septiembre será feriado para aquellas personas que trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de San Pedro.
Esta vez, la fecha libre se debe a la celebración de su Fiesta Patronal.