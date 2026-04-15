15 de abril de 2026 Inicio
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Decretan feriado para el lunes 27 de abril en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

Quienes vivan en este lugar podrán celebrar un asueto obligatorio para el sector público. El descanso configurará el último puente extendido de abril antes del feriado del Día del Trabajador.

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Este fin de semana largo abarcará desde el sábado 25 hasta el lunes 27 de abril.

Este fin de semana largo abarcará desde el sábado 25 hasta el lunes 27 de abril.

  • El lunes 27 de abril de 2026 será día no laborable en Mayor Buratovich por el aniversario fundacional de la localidad bonaerense.
  • El asueto permitirá a parte de sus habitantes disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 25 hasta el lunes 27.
  • La medida alcanza de forma obligatoria al sector público y a sucursales bancarias de la zona, mientras que en el ámbito privado la adhesión dependerá de cada empleador.
  • Durante la fecha se realizarán actividades y celebraciones comunitarias en el marco de los festejos por la creación de la localidad.

El calendario de abril 2026 sumó un asueto local que beneficiará específicamente a habitantes de una localidad de la Provincia de Buenos Aires hacia el final del mes. El lunes 27 de abril se establecerá como día no laborable en Mayor Buratovich (Villarino) por conmemoración de su aniversario fundacional, generando un fin de semana extendido de tres días consecutivos para trabajadores del sector público de esta comunidad bonaerense ubicada en el sudoeste provincial durante el período de consolidación otoñal.

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Este fin de semana largo adquiere particular importancia al ocurrir hacia el cierre de abril, permitiendo que los habitantes de esta localidad del partido de Villarino enlacen el descanso regular del fin de semana con el asueto fundacional del lunes. Este día no laborable permitirá organizar escapadas aprovechando las condiciones climáticas de la estación, marcando una última oportunidad de descanso extendido antes del inicio de mayo.

Reserva Natural Laguna Chasicó, Villarino

Por qué será feriado el lunes 27 de abril y quiénes tienen finde largo en 2026

El asueto del lunes 27 de abril responde exclusivamente a la conmemoración del aniversario fundacional de Mayor Buratovich, localidad perteneciente al partido de Villarino ubicado en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Esta celebración marca el hito histórico que estableció las bases institucionales y territoriales de la comunidad, constituyendo una fecha emblemática que merece reconocimiento oficial mediante la suspensión de actividades laborales en el ámbito público local.

Este fin de semana largo abarcará desde el sábado 25 hasta el lunes 27 de abril, generando un período de descanso de tres días consecutivos. Esta estructura temporal ofrece a los beneficiarios la posibilidad de participar plenamente en las celebraciones conmemorativas programadas durante todo el fin de semana, o alternativamente, aprovechar el puente para realizar viajes cortos.

El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en la localidad de Mayor Buratovich tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Las sucursales del Banco Provincia ubicadas en esta jurisdicción suspenderán sus operaciones durante la jornada conmemorativa. Mientras que para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como decisión optativa de cada empleador.

feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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