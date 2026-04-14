Confirmaron un feriado más en abril y habrá otro fin de semana largo Más allá del descanso, la fecha busca fomentar la reflexión histórica, el respeto a los derechos humanos y la convivencia entre culturas. Conocé los detalles. Por + Seguir en







Feriado en abril 2026.

Luego del extenso descanso que combinó la Semana Santa con el Día del Veterano de Malvinas, una nueva fecha en el calendario oficial trae alivio a quienes ya estaban consultando cuándo sería el próximo feriado. Esta jornada, incluida como día no laborable, permite que un sector de la población pueda disfrutar de una pausa en su rutina antes de que termine el mes.

La medida rige para todo el territorio argentino este viernes 24 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Esta jornada fue establecida por la Ley 26.199 en memoria del genocidio sufrido por el pueblo armenio en 1915, con el objetivo de promover la reflexión y el respeto a los derechos humanos.

Al ser un día no laborable y no un feriado nacional tradicional, existen particularidades sobre quiénes pueden acceder al descanso y cómo se integra al fin de semana. En este caso, los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente del día 24 de abril de todos los años para asistir y participar de las actividades en conmemoración.

Feriado A través de la Ley, se invita a los gobiernos provinciales a adherir a esta disposición. Por su parte, los alumnos y empleados de la colectividad armenia tienen el derecho de utilizar esta jornada para asistir a las ceremonias conmemorativas.