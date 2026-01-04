Decretan feriado para el jueves 8 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar Algunos trabajadores podrán disfrutar de una pausa adicional en plena semana, mientras que el resto del país mantendrá su actividad normal. Por + Seguir en







Conocé los Feriados que tendrá enero del 2026

El calendario de enero suma un feriado que genera consultas por tratarse de una fecha puntual y de alcance limitado.

El jueves 8 de enero fue declarado día no laborable únicamente para un sector específico. La medida alcanza a quienes trabajan en el Banco Provincia de Carlos Casares, que tendrán la jornada libre.

El feriado se debe a la celebración del aniversario fundacional de Carlos Casares, una conmemoración local.

El calendario laboral de enero vuelve a generar atención a partir de la confirmación de Feriados que impactarán en una fecha puntual. El jueves 8 de enero fue decretado como día no laborable para un sector específico, lo que despertó consultas sobre a quiénes alcanza la medida y cuál es el motivo de esta decisión.

Se trata de un feriado de carácter local, vinculado a una celebración particular que no modifica el cronograma nacional ni provincial, pero sí altera la actividad habitual en una zona determinada.

Se trata de un feriado de carácter local, vinculado a una celebración particular que no modifica el cronograma nacional ni provincial, pero sí altera la actividad habitual en una zona determinada. Como ocurre en estos casos, la medida responde a una conmemoración que tiene peso dentro de la comunidad.

Quienes se desempeñan laboralmente en el Banco Provincia de Carlos Casares contarán con un día libre el próximo jueves 8 de enero. La jornada no laborable fue establecida en el marco de una conmemoración local que impacta directamente en la actividad de la ciudad.

El motivo del feriado es la celebración del aniversario fundacional de Carlos Casares, una fecha significativa para la comunidad. Por ese motivo, el descanso alcanza únicamente a este sector específico y no se extiende al resto de los trabajadores ni a otras localidades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre