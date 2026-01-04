4 de enero de 2026 Inicio
Decretan feriado para el jueves 8 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Algunos trabajadores podrán disfrutar de una pausa adicional en plena semana, mientras que el resto del país mantendrá su actividad normal.

Conocé los Feriados que tendrá enero del 2026

  • El calendario de enero suma un feriado que genera consultas por tratarse de una fecha puntual y de alcance limitado.
  • El jueves 8 de enero fue declarado día no laborable únicamente para un sector específico. La medida alcanza a quienes trabajan en el Banco Provincia de Carlos Casares, que tendrán la jornada libre.
  • El feriado se debe a la celebración del aniversario fundacional de Carlos Casares, una conmemoración local.
  • No se trata de un feriado nacional ni provincial, por lo que no impacta en el resto de los trabajadores ni en otras localidades.

El calendario laboral de enero vuelve a generar atención a partir de la confirmación de Feriados que impactarán en una fecha puntual. El jueves 8 de enero fue decretado como día no laborable para un sector específico, lo que despertó consultas sobre a quiénes alcanza la medida y cuál es el motivo de esta decisión.

Enero tiene varios Feriados que muchos no conocían
Será feriado el martes 6 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Se trata de un feriado de carácter local, vinculado a una celebración particular que no modifica el cronograma nacional ni provincial, pero sí altera la actividad habitual en una zona determinada. Como ocurre en estos casos, la medida responde a una conmemoración que tiene peso dentro de la comunidad.

Por qué será feriado el 8 de enero y quiénes lo podrán disfrutar

feriados
Quienes se desempeñan laboralmente en el Banco Provincia de Carlos Casares contarán con un día libre el próximo jueves 8 de enero. La jornada no laborable fue establecida en el marco de una conmemoración local que impacta directamente en la actividad de la ciudad.

El motivo del feriado es la celebración del aniversario fundacional de Carlos Casares, una fecha significativa para la comunidad. Por ese motivo, el descanso alcanza únicamente a este sector específico y no se extiende al resto de los trabajadores ni a otras localidades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
A pocos días de haber terminado el 2025, el calendario vuelve a generar sorpresa con una fecha que no figura entre los feriados nacionales tradicionales. 

Será feriado el 7 de enero en 2026: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre se incorporan como días no laborables adicionales.

Qué fines de semana largo se generan por los feriados y los día no laborables en 2026

La normativa vigente y las fechas inamovibles permiten anticipar cómo se distribuirán los feriados.

Feriados confirmados: cuales son los fines de semana largo y los días no laborables que tendrá el 2026

Con este esquema, miles de trabajadores podrán aprovechar los primeros días de enero para realizar mini escapadas y viajes cortos.

Confirmado: será feriado el viernes 2 de enero y habrá fin de semana extra largo

Muchas personas comenzarán el nuevo año con varios Feriados el primer mes

Decretan feriado para el viernes 2 de enero y habrá fin de semana súper largo: a qué se debe

Conocé cuáles serán los feriados ya establecidos para el año entrante.

¿Son muchos? Cuáles son los días no laborables que se confirmaron para 2026

