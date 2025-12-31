Feriados confirmados: cuales son los fines de semana largo y los días no laborables que tendrá el 2026 El panorama de días libres 2026 ya permite organizar viajes, minivacaciones y descansos estratégicos. Por + Seguir en







La normativa vigente y las fechas inamovibles permiten anticipar cómo se distribuirán los feriados.

Permiten planificar escapadas y descansos extendidos sin usar días de vacaciones.

Funcionan como jornadas no laborables definidas por el Poder Ejecutivo.

Buscan incentivar el turismo interno y el movimiento económico en todo el país.

No son feriados nacionales obligatorios para todos los trabajadores. Feriados confirmados: cuáles son los fines de semana largos y los días no laborables que tendrá el 2026. El calendario del proximo año en Argentina ya empieza a despertar interés entre quienes buscan planificar vacaciones, escapadas o simples descansos estratégicos.

Aunque el Gobierno nacional aún no oficializó el cronograma definitivo, la normativa vigente y las fechas inamovibles permiten anticipar cómo se distribuirán los feriados, los posibles fines de semana largos y los días no laborables del próximo año.

Según la Ley 27.399, en 2026 habrá al menos 16 feriados nacionales, entre inamovibles y trasladables, además de la posibilidad de sumar feriados puente con fines turísticos, una herramienta clave para impulsar el turismo interno. Con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, el próximo calendario se perfila como una buena oportunidad para combinar trabajo, descanso y turismo interno.

mate ruta Qué días no laborables habrá en 2026 De acuerdo a la legislación actual, el próximo año contará con:

12 feriados inamovibles, que se celebran en la fecha exacta.

4 feriados trasladables, que pueden moverse para favorecer los fines de semana largos.

Hasta 3 feriados puente turísticos, que el Poder Ejecutivo puede definir por decreto. Este esquema permite proyectar varios descansos extendidos a lo largo del año, incluso antes de la confirmación oficial.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero : Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país Lunes 16 de febrero : Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas Martes 17 de febrero : Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur Viernes 3 de abril : Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa Viernes 1° de mayo : Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810 Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional Jueves 9 de julio : Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816 Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre