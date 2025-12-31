La normativa vigente y las fechas inamovibles permiten anticipar cómo se distribuirán los feriados.
Permiten planificar escapadas y descansos extendidos sin usar días de vacaciones.
Funcionan como jornadas no laborables definidas por el Poder Ejecutivo.
Buscan incentivar el turismo interno y el movimiento económico en todo el país.
No son feriados nacionales obligatorios para todos los trabajadores.
Feriados confirmados: cuáles son los fines de semana largos y los días no laborables que tendrá el 2026. El calendario del proximo año en Argentina ya empieza a despertar interés entre quienes buscan planificar vacaciones, escapadas o simples descansos estratégicos.
Aunque el Gobierno nacional aún no oficializó el cronograma definitivo, la normativa vigente y las fechas inamovibles permiten anticipar cómo se distribuirán los feriados, los posibles fines de semana largos y los días no laborables del próximo año.
Según la Ley 27.399, en 2026 habrá al menos 16 feriados nacionales, entre inamovibles y trasladables, además de la posibilidad de sumar feriados puente con fines turísticos, una herramienta clave para impulsar el turismo interno. Con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, el próximo calendario se perfila como una buena oportunidad para combinar trabajo, descanso y turismo interno.
Qué días no laborables habrá en 2026
De acuerdo a la legislación actual, el próximo año contará con:
12 feriados inamovibles, que se celebran en la fecha exacta.
4 feriados trasladables, que pueden moverse para favorecer los fines de semana largos.
Hasta 3 feriados puente turísticos, que el Poder Ejecutivo puede definir por decreto.
Este esquema permite proyectar varios descansos extendidos a lo largo del año, incluso antes de la confirmación oficial.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original