Feriados confirmados: cuales son los fines de semana largo y los días no laborables que tendrá el 2026

El panorama de días libres 2026 ya permite organizar viajes, minivacaciones y descansos estratégicos.

Por
La normativa vigente y las fechas inamovibles permiten anticipar cómo se distribuirán los feriados.

  • Permiten planificar escapadas y descansos extendidos sin usar días de vacaciones.
  • Funcionan como jornadas no laborables definidas por el Poder Ejecutivo.
  • Buscan incentivar el turismo interno y el movimiento económico en todo el país.
  • No son feriados nacionales obligatorios para todos los trabajadores.

Feriados confirmados: cuáles son los fines de semana largos y los días no laborables que tendrá el 2026. El calendario del proximo año en Argentina ya empieza a despertar interés entre quienes buscan planificar vacaciones, escapadas o simples descansos estratégicos.

Con este esquema, miles de trabajadores podrán aprovechar los primeros días de enero para realizar mini escapadas y viajes cortos.
Confirmado: será feriado el viernes 2 de enero y habrá fin de semana extra largo

Aunque el Gobierno nacional aún no oficializó el cronograma definitivo, la normativa vigente y las fechas inamovibles permiten anticipar cómo se distribuirán los feriados, los posibles fines de semana largos y los días no laborables del próximo año.

Según la Ley 27.399, en 2026 habrá al menos 16 feriados nacionales, entre inamovibles y trasladables, además de la posibilidad de sumar feriados puente con fines turísticos, una herramienta clave para impulsar el turismo interno. Con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, el próximo calendario se perfila como una buena oportunidad para combinar trabajo, descanso y turismo interno.

mate ruta

Qué días no laborables habrá en 2026

De acuerdo a la legislación actual, el próximo año contará con:

  • 12 feriados inamovibles, que se celebran en la fecha exacta.
  • 4 feriados trasladables, que pueden moverse para favorecer los fines de semana largos.
  • Hasta 3 feriados puente turísticos, que el Poder Ejecutivo puede definir por decreto.

Este esquema permite proyectar varios descansos extendidos a lo largo del año, incluso antes de la confirmación oficial.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
