14 de abril de 2026 Inicio
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Decretan feriado para el jueves 23 de abril: qué se celebra y a quiénes alcanza

Al caer en día jueves, la jornada se presenta como una oportunidad para que las comunidades locales celebren su historia y tradiciones.

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Existen varios Feriados durante el mes

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  • El feriado se celebrará el próximo jueves 23 de abril. El motivo de la celebración es la conmemoración de aniversarios fundacionales y festividades patronales en distritos de la Provincia de Buenos Aires.

  • No es un feriado nacional; rige únicamente en las localidades que celebran su fecha histórica ese día.

  • Empleados públicos municipales, trabajadores del Banco Provincia y personal educativo (escuelas públicas).

  • Los comercios y empresas privadas tienen la opción de trabajar de manera normal o adherirse según su criterio.

En el marco del calendario de celebraciones locales que caracteriza a la provincia de Buenos Aires, se ha confirmado un nuevo feriado para el jueves 23 de abril. La oficialización de estos días Feriados suele ser muy esperada, ya que refuerza el sentido de pertenencia y permite un movimiento turístico y económico a nivel local.

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Esta medida, que busca fomentar el reconocimiento de la identidad regional y el descanso de los trabajadores locales, responde a la conmemoración de aniversarios fundacionales y festividades patronales en diversos partidos del territorio bonaerense. Se recomienda a los vecinos consultar el cronograma específico de su municipalidad para confirmar la adhesión total.

A qué se debe el feriado del 23 de abril y quiénes lo disfrutarán en 2026

feriados
¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados?

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El próximo 23 de abril, fecha que cae día jueves, será feriado en una localidad bonaerense. El objetivo de esta fecha es celebrar un nuevo aniversario fundacional, por lo cual se esperan actividades municipales vinculadas a conmemoración.

En particular, será día no laborable en Los Pocitos (Patagones). El alcance de este asueto administrativo no es general, sino que está dirigido específicamente a los empleados de la administración pública municipal, el Banco Provincia y el sector docente de las localidades afectadas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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