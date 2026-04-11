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Confirman un nuevo feriado para el martes 14 de abril: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

La grilla completa del año próximo para programar jornadas de descanso. El Gobierno decretó tres nuevas fechas para fomentar el turismo interno.

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El martes 14 de abril de 2026 no es feriado nacional en Argentina. Sin embargo

El martes 14 de abril de 2026 no es feriado nacional en Argentina. Sin embargo, será día no laborable para los trabajadores de las localidades de Argerich (partido de Villarino) y Julio Arditi (partido de Magdalena) en la provincia de Buenos Aires.

  • Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes, luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos.

  • La principal justificación de la medida, según la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, es impulsar la economía en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

  • A excepción de los meses de enero y septiembre, los demás tendrán un fin de semana más extenso de lo habitual. Solo mayo y diciembre contará con dos findes XL, sumando en total 12 fin de semanas largos.

  • El martes 14 de abril de 2026 no es feriado nacional en Argentina. Sin embargo, será día no laborable para los trabajadores de las localidades de Argerich (partido de Villarino) y Julio Arditi (partido de Magdalena) en la provincia de Buenos Aires.

Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes, luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos, destinados a extender los fines de semana y dinamizar el turismo interno.

En mayo 2026 se espera un fin de semana largo. 
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Feriado confirmado: cuándo será el próximo fin de semana largo

La principal justificación de la medida, según la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, es impulsar la economía en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de facilitar la organización de actividades familiares y comerciales a lo largo de todo el país.

A excepción de los meses de enero y septiembre, los demás tendrán un fin de semana más extenso de lo habitual. Solo mayo y diciembre contará con dos findes XL, sumando en total 12 fin de semanas largos.

Turismo feriado

Por qué es feriado el 14 de abril en 2026 y quiénes lo pueden disfrutar

El martes 14 de abril de 2026 no es feriado nacional en Argentina. Sin embargo, será día no laborable para los trabajadores de las localidades de Argerich (partido de Villarino) y Julio Arditi (partido de Magdalena) en la provincia de Buenos Aires, con motivo de sus respectivos aniversarios fundacionales.

Se trata de una pausa regional que no afecta al calendario nacional, el cual tiene sus feriados inamovibles el 2 y 3 de abril. Por lo tanto, la actividad laboral, escolar y administrativa será normal en el resto del país, a excepción de las dos localidades mencionadas en Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, el 14 de abril es día no laborable para la administración pública y feriado optativo para la industria y el comercio en:

  • Argerich (Villarino): Por el aniversario de su fundación.
  • Juan A. Arditi (Magdalena): También por su aniversario fundacional.
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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles de 2026 en Argentina incluyen Año Nuevo (1/1), Carnaval (16-17/2), Día de la Memoria (24/3), Malvinas (2/4), Viernes Santo (3/4), Día del Trabajador (1/5), Revolución de Mayo (25/5), Día de la Bandera (20/6), Independencia (9/7), Inmaculada Concepción (8/12) y Navidad (25/12), garantizando descansos sin cambios de fecha.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables en Argentina para 2026, según la normativa vigente y el calendario oficial, se mueven para crear fines de semana largos, principalmente trasladándose al lunes anterior o posterior. Las fechas clave incluyen el Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes, San Martín, la Soberanía Nacional y el Día de la Diversidad Cultural.

  • Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes: Originalmente 17 de junio, se traslada al lunes 15 de junio.
  • Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín: Originalmente 17 de agosto, se mantiene o traslada al lunes 17 de agosto.
  • Día del Respeto a la Diversidad Cultural: Originalmente 12 de octubre, se mantiene o traslada al lunes 12 de octubre.
  • Día de la Soberanía Nacional: Originalmente 20 de noviembre, se traslada al lunes 23 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

Para fomentar el turismo, se añaden los siguientes feriados puente:

  • Lunes 23 de marzo (antes del Día de la Memoria).
  • Viernes 10 de julio (después del Día de la Independencia).
  • Lunes 7 de diciembre (antes del Día de la Virgen).
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