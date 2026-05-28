28 de mayo de 2026 Inicio
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Cuáles serán los peores partidos de la fase de clasificación del Mundial 2026, según la IA

La inteligencia artificial realizó sus predicciones sobre los que probablemente sean los encuentros menos atractivos de la primera fase, basándose en la historia, la actualidad y el planteamiento futbolístico de las selecciones participantes. Estos son los 10 cotejos que se disputan el podio de los más "horribles".

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La selección de Curazao está en varios de los posibles peores cruces.

La selección de Curazao está en varios de los posibles "peores" cruces.

Faltan apenas días para el comienzo de una nueva Copa el Mundo y crece la expectativa por lo que deparará, tanto en términos emocionales como futbolísticos. No será un Mundial habitual, ya que la ampliación a 48 selecciones no solo incrementará la cantidad de partidos y representantes de distintas regiones, sino que también abrirá la puerta a cruces con menor atractivo futbolístico.

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Ante este escenario, consultamos a distintas plataformas de inteligencia artificial (ChatGPT, Claude y Gemini) para saber que opinan y que cálculos sacan sobre cuáles son los partidos que uno se puede perder sin mayores problemas. Una especie de "anti ranking" basado en factores como la historia, el presente y el planteamiento de las selecciones que disputarán el torneo.

"Como ocurre en cada Copa del Mundo, habrá partidos que concentrarán la atención global y otros que, al menos en la previa, despertarán menos entusiasmo entre los hinchas neutrales", afirma la respuesta de ChatGPT, mientras que según Gemini, "la presencia de varias selecciones debutantes o con escasa tradición mundialista alimenta las especulaciones sobre cuáles podrían ser los cruces más discretos de la fase de grupos".

Los 10 peores partidos del Mundial 2026 según la IA

1. Curazao vs Qatar. Mucha posesión improductiva, ritmo lento y pocas figuras reconocibles.

2. Sudáfrica vs Chequia. Puede terminar siendo un 0-0 táctico y áspero.

3. Bosnia y Herzegovina vs Qatar. Poco desequilibrio individual y estilos bastante conservadores.

4. Arabia Saudita vs Cabo Verde. Físico, trabado y probablemente con pocas situaciones.

5. Uzbekistán vs República Democrática del Congo. Interesante geopolíticamente, pero futbolísticamente imprevisible y desordenado.

6. Corea del Sur vs Sudáfrica. Mucho desgaste físico y posible empate sin riesgos.

7. Jordania vs Argelia. Partido muy táctico, probablemente cortado y de baja intensidad ofensiva.

8. Nueva Zelanda vs Irán. Uno de esos encuentros que solo mirarían los muy fanáticos del Mundial.

9. Canadá vs Qatar. Canadá puede dominar, pero Qatar suele bajar muchísimo el ritmo de los partidos.

10. Curazao vs Cabo Verde. Tiene potencial de convertirse en un partido rarísimo y caótico… o insoportable.

Para terminar -y para alivianar un poco la crítica demoledora contra estas selecciones-, Claude hace una salvedad: "Igual, los Mundiales siempre producen sorpresas: partidos que parecen horribles terminan siendo divertidísimos justamente porque nadie espera nada".

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