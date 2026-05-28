Tensión en Gran Hermano por la polémica detrás de la multitudinaria placa doble: ¿hubo complot?

En el reality se desataron acusaciones de acuerdos encubiertos, sanciones cuestionadas y una votación masiva que encendió las redes sociales.

En otra gala de nominación con polémicas, se filtraron sospechas de posible complot dentro de la casa.

La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica y desató una fuerte discusión entre los seguidores del reality de Telefe . La casa atravesó una de las placas más numerosas y complejas de la temporada luego de la salida de Eduardo Carrera y la expulsión de Lola, en una noche cargada de sanciones, estrategias cruzadas y sospechas de acuerdos entre participantes.

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En las redes sociales explotaron al detectar un posible complot contra Titi , una de las jugadoras más fuertes del certamen. La situación tomó mayor repercusión porque varios usuarios aseguraron que las conversaciones que apuntaban contra ella no fueron mostradas durante la transmisión principal.

La controversia comenzó a tomar fuerza luego de que Charlotte Caniggia y Brian Sarmiento quedaran señalados por supuestamente organizar votos para sacar a “la dueña” , apodo con el que algunos jugadores se refieren a Titi dentro de la casa. Además, tanto Emanuel como Yanina Zilli daban prácticamente por hecho que la participante terminaría nominada esta semana, lo que aumentó las sospechas de coordinación previa.

En redes sociales, fanáticos del reality cuestionaron que ninguna de estas situaciones fuera debatida al aire durante la gala conducida por Santiago del Moro , especialmente porque semanas atrás sí hubo sanciones por conversaciones estratégicas consideradas evidentes por la producción.

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El escándalo tomó todavía más dimensión debido a que varios jugadores ya habían sido castigados previamente por “hablar de más”. Brian Sarmiento, Andrea del Boca, Manuel y Yipio habían quedado automáticamente nominados por romper las reglas del programa vinculadas a los votos y estrategias. A esto se sumó el hecho de que Titi tuvo sus votos anulados por decisión de Eduardo Carrera antes de abandonar la competencia.

En medio de ese contexto, Telefe decidió avanzar con una placa doble “Generación Dorada”, una modalidad especial explicada por Santiago del Moro en la que durante las primeras 24 horas la votación es positiva y luego pasa a negativa hasta la gala de eliminación del lunes.

La modalidad generó aún más tensión dentro del fandom de Gran Hermano porque, según remarcaron cuentas especializadas en el reality, el sistema beneficia inicialmente a los jugadores históricos que llevan varios meses construyendo apoyo en redes sociales. Los nuevos participantes, en cambio, aparecen mucho más vulnerables durante la primera etapa de la votación.

Otro punto que alimentó la polémica fue el antecedente mencionado por el propio Santiago del Moro al inicio de la temporada. El conductor había explicado que, debido a la enorme cantidad de participantes de esta edición especial, sería muy difícil controlar todos los posibles acuerdos de voto dentro de la casa. Sin embargo, aclaró en aquel momento que cuando existieran complots demasiado explícitos sí habría sanciones. Por eso, en redes sociales muchos seguidores cuestionaron que en esta ocasión no existiera ni advertencia ni debate sobre las conversaciones contra Titi.

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Cómo nominó la casa de Gran Hermano

La gala dejó una placa multitudinaria que combinó sanciones previas, votos anulados y una fuerte dispersión de sufragios entre los participantes. La nominación se produjo luego de una semana extremadamente tensa dentro de la casa, marcada por conflictos internos, estrategias grupales y cambios constantes en las alianzas.

Manuel no pudo votar porque Emanuel lo eligió como líder semanal, mientras que Titi perdió sus votos por decisión del eliminado Eduardo Carrera. En paralelo, la producción confirmó que Brian Sarmiento, Andrea del Boca, Manuel y Yipio ya estaban automáticamente nominados por infringir reglas vinculadas al debate de estrategias.

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La placa final quedó conformada por Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel, Yipio, Cinzia, Tamara Paganini, Tatiluna, Titi, Nigro y Gladys “La Bomba Tucumana”.

Así votó cada participante:

Nigro dio 2 votos a Cinzia y 1 a Hanssen

Andrea del Boca votó 2 a Tatiluna y 1 a La Bomba

Campanita eligió 2 para Hanssen y 1 para Tamara

Brian Sarmiento votó 2 a Juanicar y 1 a Titi

Charlotte Caniggia dio 2 a Cinzia y 1 a Titi

Cinzia votó 2 a Tatiluna y 1 a Titi

Cola eligió 2 a Tatiluna y 1 a Titi

Emanuel otorgó 2 a Tamara y 1 a Tatiluna

Hanssen votó 2 a Nigro y 1 a Juanicar

JC (Juan Carlos) eligió 2 a Cinzia y 1 a Zunino

Juanicar votó 2 a Zunino y 1 a Tatiluna

La Bomba Tucumana dio 2 a Cinzia y 1 a Tamara

Luana votó 2 a Titi y 1 a La Bomba

Mariela eligió 2 a Cinzia y 1 a Nigro

Nenu dio 2 a Cinzia y 1 a La Bomba

Pincoya votó 2 a Tatiluna y 1 a Mariela

Tamara Paganini eligió 2 a La Bomba y 1 a Cinzia

Tatiluna votó 2 a Nigro y 1 a Titi

Titi dio 2 a La Bomba y 1 a Cinzia, aunque sus votos fueron anulados

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