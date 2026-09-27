27 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El fuerte respaldo de los representantes de Franco Colapinto tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

La agencia utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje en apoyo al piloto argentino luego del accidente que protagonizó en Bakú, que terminó con su despiste junto al de Pierre Gasly y Lando Norris. "No les des poder a los que hablan desde el odio", indicaron.

Por
El fuerte respaldo de los representantes de Franco Colapinto tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

En medio de la polémica que se generó en la Fórmula 1 por un error que cometió Franco Colapinto en la reanudación de la carrera por un safety car en el Gran Premio de Azerbaiyán, los representantes del argentino emitieron dos fuertes comunicados con un fuerte respaldo al piloto de Alpine.

Alpine condenó los ataques en redes contra pilotos tras el choque entre Colapinto y Gasly: No se pueden tolerar
Te puede interesar:

Alpine condenó los ataques en redes contra pilotos tras el choque entre Colapinto y Gasly: "No se pueden tolerar"

Tras la salida del auto de seguridad, el pilarense llegó a la primera curva, intentó avanzar por el interior, no logró controlar el freno y terminó chocando con su compañero, Pierre Gasly, y con el actual campeón, Lando Norris. El británico criticó duramente a su colega por su accionar y hasta pidió que lo dejen fuera de la competencia. “Esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1” y “creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas; es una imprudencia”, fueron las dos frases letales que lanzó el piloto de McLaren.

En esa línea, la agencia Bullet Sports Management, representantes de Colapinto, salieron a respaldar el joven de 23 años. En la primera publicación en redes sociales reconocieron que “este realmente duele” y agregaron: “Después de 666 días, la increíble racha de Franco terminando carreras llegó a un abrupto final hoy. Un pequeño error que se convirtió en una bola de nieve con graves consecuencias”.

Franco asumió toda la responsabilidad por el incidente, disculpándose con su compañero de equipo y el equipo por los daños causados. Es una píldora difícil de tragar, pero los errores suceden. Y cuando corres al más alto nivel, incluso el más pequeño error puede tener graves consecuencias”, reconocieron.

Por último, aseguraron que “Franco es un luchador” y destacaron que “ha rebotado de contratiempos innumerables veces a lo largo de su carrera, y lo hará de nuevo, aprendiendo de su error”. “Vamos, Franco. Te apoyamos, pase lo que pase”, sostuvieron.

Posteriormente, en la cuenta de X hicieron un posteo más “personal” y dedicado exclusivamente al argentino que marcha12° puesto del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 con 27 puntos en 15 fecha. “Para responder a tus inquietudes: No les des poder a los que hablan desde el odio”.

A veces, la respuesta más fuerte es no responder. No dejes que sus palabras te ocupen la cabeza ni te roben la paz. Ignorá, silenciá el ruido y seguí adelante. Porque cuando dejás de alimentar la negatividad, deja de tener poder sobre vos. Lo mejor que podemos hacer, y que pueden hacer ustedes también, es seguir bancando a Franco y apoyándolo siempre”, agregaron.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Alpine junto a Franco Colapinto deberán dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que será la próxima fecha.

La 16° jornada de la máxima categoría será el Gran Premio de Malasia, en reemplazo de Bahréin por el conflicto en Medio Oriente, del 2 al 6 de octubre y cantará con la presencia de argentino pese a recibir una sanción de cinco puestos de penalización en la grilla de partida.

Viernes 2 de octubre

  • Práctica Libre 1: 1:30
  • Práctica Libre 2: 5

Sábado 3 de octubre

  • Práctica Libre 3: 1:30
  • Clasificación: 5

Domingo 4 de octubre

  • Carrera: 4

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El piloto argentino Franco Colapinto en el auto de Alpine.

La severa penalización que recibió Colapinto por el choque a Gasly y Norris en Azerbaiyán

Lando cayó con todo contra Colapinto.

Las duras palabras de Norris contra Colapinto: "No merece estar en la Fórmula 1"

Colapinto realizó una maniobra que le costó puntos a Alpine.

Colapinto le pidió disculpas a Gasly y a Alpine: "Fue un error grande y grave"

Colapinto chocó contra Gasly

Colapinto chocó a Gasly y abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán

Colapinto, afuera.

Fuerte choque de Colapinto a Gasly y Norris en Azerbaiyán

Colapinto y una nueva chance de quedar entre los mejores.

Colapinto completó una buena clasificación y largará 10º en Bakú

Rating Cero

Una de las pantallas del estadio River muestran el icónico momento del pop argentino.

Lali, Tini y Marilina Bertoldi juntas en River: recrearon una icónica escena de Madonna y desataron la euforia

Juana reemplaza a su abuela mientras se recupera.

Juana Viale contó cómo sigue la salud de Mirtha Legrand e hizo una divertida revelación: "Me dice las cosas que sí y las que no"

Luck Ra y una respuesta inesperada.

Luck Ra sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le gustan los hombres: "Nunca se sabe..."

Esa muchachita que llena estadios, la bautizó un tal Indio Solari a Lali Espósito.

Lali Espósito llegó a River: las fotos antes del show con entradas agotadas

Caro Trippar y un momento emocionante.

Caro Trippar se emocionó al revelar una esperanzadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Está funcionando"

¿Qué pasó? Rumores de infidelidad y separación.

Escándalo entre Brian Sarmiento y Danelik: aseguran que él la engañó y se terminó la relación

últimas noticias

Este es el pueblo de Italia que ofrece 30.000 euros para nuevos habitantes.

Cuál es el pueblo de Italia que ofrece 30.000 euros para mudarse y vivir allí

Hace 3 minutos
El hermano de Arturo“Lobito” Torres reconoció que el boxeador convulsionó arriba del ring.

Dolor en el boxeo: murió el boxeador de 26 años que se había desvanecido en su última pelea

Hace 15 minutos
El papa León XIV cuestionó la eutanasia: La vida debe ser protegida

En su visita a Francia, el papa León XIV cuestionó la eutanasia: "La vida debe ser protegida"

Hace 23 minutos
Fuerte respaldo de los representantes de Colapinto tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

Fuerte respaldo de los representantes de Colapinto tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

Hace 33 minutos
La receta viral combina tarta, milanesa napolitana y puré de papas en una contundente propuesta. 

Debate en redes: combinó una tarta con las milanesas con puré y su receta se volvió viral

Hace 39 minutos