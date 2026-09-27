El fuerte respaldo de los representantes de Franco Colapinto tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

La agencia utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje en apoyo al piloto argentino luego del accidente que protagonizó en Bakú, que terminó con su despiste junto al de Pierre Gasly y Lando Norris. "No les des poder a los que hablan desde el odio", indicaron.

En medio de la polémica que se generó en la Fórmula 1 por un error que cometió Franco Colapinto en la reanudación de la carrera por un safety car en el Gran Premio de Azerbaiyán , los representantes del argentino emitieron dos fuertes comunicados con un fuerte respaldo al piloto de Alpine.

Alpine condenó los ataques en redes contra pilotos tras el choque entre Colapinto y Gasly: "No se pueden tolerar"

Tras la salida del auto de seguridad, el pilarense llegó a la primera curva, intentó avanzar por el interior, no logró controlar el freno y terminó chocando con su compañero, Pierre Gasly, y con el actual campeón, Lando Norris. El británico criticó duramente a su colega por su accionar y hasta pidió que lo dejen fuera de la competencia. “Esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1” y “creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas ; es una imprudencia”, fueron las dos frases letales que lanzó el piloto de McLaren.

En esa línea, la agencia Bullet Sports Management, representantes de Colapinto, salieron a respaldar el joven de 23 años . En la primera publicación en redes sociales reconocieron que “este realmente duele” y agregaron: “Después de 666 días, la increíble racha de Franco terminando carreras llegó a un abrupto final hoy. Un pequeño error que se convirtió en una bola de nieve con graves consecuencias ”.

“ Franco asumió toda la responsabilidad por el incidente, disculpándose con su compañero de equipo y el equipo por los daños causados. Es una píldora difícil de tragar, pero los errores suceden. Y cuando corres al más alto nivel, incluso el más pequeño error puede tener graves consecuencias ”, reconocieron.

Por último, aseguraron que “Franco es un luchador” y destacaron que “ha rebotado de contratiempos innumerables veces a lo largo de su carrera, y lo hará de nuevo, aprendiendo de su error”. “Vamos, Franco. Te apoyamos, pase lo que pase”, sostuvieron.

Posteriormente, en la cuenta de X hicieron un posteo más “personal” y dedicado exclusivamente al argentino que marcha12° puesto del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 con 27 puntos en 15 fecha. “Para responder a tus inquietudes: No les des poder a los que hablan desde el odio”.

“A veces, la respuesta más fuerte es no responder. No dejes que sus palabras te ocupen la cabeza ni te roben la paz. Ignorá, silenciá el ruido y seguí adelante. Porque cuando dejás de alimentar la negatividad, deja de tener poder sobre vos. Lo mejor que podemos hacer, y que pueden hacer ustedes también, es seguir bancando a Franco y apoyándolo siempre”, agregaron.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Alpine junto a Franco Colapinto deberán dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que será la próxima fecha.

La 16° jornada de la máxima categoría será el Gran Premio de Malasia, en reemplazo de Bahréin por el conflicto en Medio Oriente, del 2 al 6 de octubre y cantará con la presencia de argentino pese a recibir una sanción de cinco puestos de penalización en la grilla de partida.

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30

Práctica Libre 2: 5

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

Clasificación: 5

Domingo 4 de octubre