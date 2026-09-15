"Pan dulce en pozo": la iniciativa de una panadería porteña para Navidad que se volvió viral

La propuesta gastronómica incluye dos variedades y apenas 100 unidades disponibles. La estrategia, ya aplicada en 2025, busca anticiparse a la inflación pero terminó viralizada por las comparaciones con inversiones inmobiliarias. El debate sobre el costo de los productos navideños volvió a instalarse en redes sociales.

Una panadería porteña lanzó la insólita propuesta de vender “pan dulce en pozo ”: se paga hoy $45.000 y se retira recién en diciembre. La iniciativa, limitada a 100 unidades y con dos variedades disponibles, busca anticiparse a la inflación pero terminó viralizada por las comparaciones con inversiones inmobiliarias en redes sociales.

A casi tres meses de la Navidad y con los precios disparados que golpean la mesa familiar, los comerciantes apelan a la creatividad para sostener las ventas. En redes sociales, la propuesta de “pan dulce en pozo” se convirtió en una tendencia que refleja la crisis del bolsillo de las familias argentinas donde los salarios no alcanzan, el empleo va en caída y el poder adquisitivo se limita a llegar a día cinco del mes.

Atelier Fuerza, una panadería artesanal porteña con varias sucursales, famosa por sus panes de masa madre y facturas, decidió llevar la preventa navideña a otro nivel con una propuesta que parece salida de un manual de expertos en ahorro: pagar ahora $45.000 por un pan dulce grande y retirarlo recién en diciembre.

La idea apunta a congelar el precio y esquivar los aumentos, pero con un límite claro: solo 100 unidades disponibles y hasta tres por persona, en dos versiones —frutos secos y chocolate con naranja— elaboradas con insumos seleccionados.

La diferencia es que esta vez los números no acompañan al relato del Gobierno libertario y, con el humor característico de los argentinos ante situaciones de crisis, en redes sociales bautizaron la iniciativa como “pan dulce en pozo”.

La discusión que se generó tras la vitalización de la propuesta gastronómica para llegar a la Navidad con comida en la mesa, se da en medio de los datos de la inflación de agosto de 2026 que fue del 1,7% mensual según el Indec. Un nivel bajo en comparación con años anteriores pero todavía suficiente para mantener la atención sobre los precios hacia fin de año.

Los productos navideños, que concentran su demanda en pocas semanas, dependen de insumos como frutos secos, chocolate y frutas confitadas, cuyos aumentos pueden disparar el costo final y volver más cara la mesa de diciembre.

La reacción de los usuarios en redes sociales

La propuesta fue tomada como un símbolo de la inflación y del ajuste económico: “Ya no compramos pan dulce, lo financiamos como si fuera un crédito hipotecario”, ironizó un usuario. Otros se sumaron con memes que mostraban planos de “pan dulce en construcción”, contratos de preventa y hasta publicidades ficticias de inmobiliarias.

Entre las críticas más duras, varios señalaron que la iniciativa expone la precariedad del salario y el deterioro del consumo: “Si hasta el pan dulce hay que comprarlo de pozo, estamos en el horno”, resumió otro comentario viral.