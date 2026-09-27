27 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Máxima alerta en Reino Unido: detienen a varios sospechosos de poseer explosivos cerca de una base militar estadounidense

La policía británica declaró el domingo un "incidente grave" cerca de una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Whelford, al sudoeste de Inglaterra. Los residentes locales fueron evacuados.

Por
La base RAF Fairford

La base RAF Fairford, en Reino Unido, es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Wikimedia Commons

La policía británica declaró el domingo un "incidente grave" cerca de una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en el Reino Unido, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, luego de que varias personas fueran arrestadas "bajo sospecha de delitos tipificados en la ley de explosivos". Los residentes locales fueron evacuados.

Wes Streeting sostuvo que la Argentina no cuenta con la capacidad necesaria para tomar el archipiélago .
Te puede interesar:

El Reino Unido advirtió que está listo para defender las Malvinas con sus fuerzas armadas

Ocurrió en la base RAF Fairford, en el sudoeste de Inglaterra. El operativo incluyó la evacuación preventiva de un grupo de residentes en la cercana localidad de Whelford, quienes fueron trasladados a un centro deportivo de la zona.

Paralelamente, personal especializado del escuadrón antibombas del Ejército británico (EOD, por sus siglas en inglés) trabaja en la inspección de múltiples vehículos sospechosos hallados en las inmediaciones del recinto.

Aunque las autoridades locales de la policía de Gloucestershire precisaron que la situación se encuentra "contenida", la investigación quedó bajo el mando de las unidades antiterroristas. Durante las primeras horas del procedimiento, efectivos policiales armados mantuvieron bloqueados los accesos principales a las instalaciones aéreas.

RAF Fairford: una base estratégica en un contexto de alta sensibilidad geopolítica

RAF Fairford es una instalación propiedad de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), pero opera de forma regular como un centro estratégico para despliegues de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) en Europa.

Desde el inicio de las recientes operaciones militares internacionales en Medio Oriente, el gobierno británico autorizó el uso de esta base a las fuerzas estadounidenses para misiones de bombardeo contra objetivos de misiles en Irán. Esta función convirtió a la base en punto de frecuentes protestas locales y en blanco de advertencias directas por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Ante lo ocurrido, voceros del área militar norteamericana señalaron que las unidades destacadas en el Reino Unido mantienen un alto nivel de alerta para resguardar la seguridad del personal militar, civil y de las instalaciones, aunque evitaron dar detalles sobre las medidas operativas aplicadas por razones de seguridad.

Desde el gobierno británico, voceros oficiales confirmaron que las autoridades siguen de cerca el desarrollo de las investigaciones. Por el momento, la policía no ha confirmado si los detenidos contaban con un plan dirigido de manera específica contra la base militar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uma Kumaran, la ministra de Territorios de Ultramar de Reino Unido.

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido publicó una carta respaldando a sus "Territorios de Ultramar"

Kate Foster, una de las representantes del Reino Unido ante Naciones Unidas.

Reino Unido cruzó a Javier Milei por Malvinas: "No tenemos dudas sobre nuestra soberanía sobre las islas"

El discurso de Javier Milei fue criticado por los medios británicos. (Imagen generada por IA)

"Amenazante" y "tirano": la reacción de los medios británicos tras el discurso de Milei en la ONU

Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido, durante su discuro en la 81° Asamblea General de la ONU. 

El primer ministro británico aseguró que se "mantendrán firmes" sobre Malvinas y Quirno le respondió

El Gobierno y una nueva medida sobre las Islas Malvinas.

Antes del discurso de Milei en la ONU, el Gobierno presentó una protesta contra el Reino Unido por Malvinas

Donald Trump y Andy Burnham reunidos en Nueva York.

Asamblea de la ONU: Donald Trump y el primer ministro británico se reunieron y abordaron el tema Malvinas

Rating Cero

Una de las pantallas del estadio River muestran el icónico momento del pop argentino.

Lali, Tini y Marilina Bertoldi juntas en River: recrearon una icónica escena de Madonna y desataron la euforia

Juana reemplaza a su abuela mientras se recupera.

Juana Viale contó cómo sigue la salud de Mirtha Legrand e hizo una divertida revelación: "Me dice las cosas que sí y las que no"

Luck Ra y una respuesta inesperada.

Luck Ra sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le gustan los hombres: "Nunca se sabe..."

Esa muchachita que llena estadios, la bautizó un tal Indio Solari a Lali Espósito.

Lali Espósito llegó a River: las fotos antes del show con entradas agotadas

Caro Trippar y un momento emocionante.

Caro Trippar se emocionó al revelar una esperanzadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Está funcionando"

¿Qué pasó? Rumores de infidelidad y separación.

Escándalo entre Brian Sarmiento y Danelik: aseguran que él la engañó y se terminó la relación

últimas noticias

El hermano de Arturo“Lobito” Torres reconoció que el boxeador convulsionó arriba del ring.

Dolor en el boxeo: murió el boxeador de 26 años que se había desvanecido en su última pelea

Hace 7 minutos
El papa León XIV cuestionó la eutanasia: La vida debe ser protegida

En su visita a Francia, el papa León XIV cuestionó la eutanasia: "La vida debe ser protegida"

Hace 15 minutos
Fuerte respaldo de los representantes de Colapinto tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

Fuerte respaldo de los representantes de Colapinto tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán

Hace 25 minutos
La receta viral combina tarta, milanesa napolitana y puré de papas en una contundente propuesta. 

Debate en redes: combinó una tarta con las milanesas con puré y su receta se volvió viral

Hace 31 minutos
Conocé los detalles del nuevo modelo deportivo que va a presentar Tesla en octubre.

Cuál es el nuevo modelo deportivo que Tesla presentará en octubre 2026

Hace 40 minutos