Máxima alerta en Reino Unido: detienen a varios sospechosos de poseer explosivos cerca de una base militar estadounidense

La policía británica declaró el domingo un "incidente grave" cerca de una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Whelford, al sudoeste de Inglaterra. Los residentes locales fueron evacuados.

La base RAF Fairford, en Reino Unido, es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La policía británica declaró el domingo un "incidente grave" cerca de una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en el Reino Unido , utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos , luego de que varias personas fueran arrestadas "bajo sospecha de delitos tipificados en la ley de explosivos" . Los residentes locales fueron evacuados.

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Ocurrió en la base RAF Fairford , en el sudoeste de Inglaterra. El operativo incluyó la evacuación preventiva de un grupo de residentes en la cercana localidad de Whelford , quienes fueron trasladados a un centro deportivo de la zona.

Paralelamente, personal especializado del escuadrón antibombas del Ejército británico (EOD, por sus siglas en inglés) trabaja en la inspección de múltiples vehículos sospechosos hallados en las inmediaciones del recinto .

Aunque las autoridades locales de la policía de Gloucestershire precisaron que la situación se encuentra "contenida" , la investigación quedó bajo el mando de las unidades antiterroristas. Durante las primeras horas del procedimiento, efectivos policiales armados mantuvieron bloqueados los accesos principales a las instalaciones aéreas.

RAF Fairford: una base estratégica en un contexto de alta sensibilidad geopolítica

RAF Fairford es una instalación propiedad de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), pero opera de forma regular como un centro estratégico para despliegues de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) en Europa.

Desde el inicio de las recientes operaciones militares internacionales en Medio Oriente, el gobierno británico autorizó el uso de esta base a las fuerzas estadounidenses para misiones de bombardeo contra objetivos de misiles en Irán. Esta función convirtió a la base en punto de frecuentes protestas locales y en blanco de advertencias directas por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Ante lo ocurrido, voceros del área militar norteamericana señalaron que las unidades destacadas en el Reino Unido mantienen un alto nivel de alerta para resguardar la seguridad del personal militar, civil y de las instalaciones, aunque evitaron dar detalles sobre las medidas operativas aplicadas por razones de seguridad.

Desde el gobierno británico, voceros oficiales confirmaron que las autoridades siguen de cerca el desarrollo de las investigaciones. Por el momento, la policía no ha confirmado si los detenidos contaban con un plan dirigido de manera específica contra la base militar.