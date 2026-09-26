26 de septiembre de 2026 Inicio
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Tensión por Malvinas: el Reino Unido advirtió que está listo para responder con sus fuerzas armadas

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, dijo que su país cuenta con la capacidad para defender militarmente las islas y cuestionó los reclamos del gobierno de Javier Milei.

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Wes Streeting sostuvo que la Argentina no cuenta con la capacidad necesaria para tomar el archipiélago .

Wes Streeting sostuvo que la Argentina no cuenta con la capacidad necesaria para tomar el archipiélago .

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En medio de una creciente tensión por las Islas Malvinas, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, lanzó una contundente advertencia al asegurar que su país está totalmente preparado para responder con las Fuerzas Armadas en caso de un eventual conflicto por las Islas Malvinas.

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“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las Falkland, y nosotros sí tenemos la capacidad de defenderlas”, remarcó el funcionario británico en declaraciones a The Sun, al ser consultado de forma directa por la capacidad operativa de Londres para repeler un despliegue naval argentino en la zona.

Durante la entrevista con el periódico británico, el flamante titular de la cartera de Defensa apuntó de manera directa contra la estrategia internacional del presidente Javier Milei, y lo acusó de volver con discursos y reclamos históricos sin sustento: "Lo que hemos visto del presidente de la Argentina es lo mismo que escuchamos de los argentinos año tras año: quejarse por las Falkland, decir que son suyas”, cuestionó Streeting.

El funcionario del Reino Unido resaltó que para Gran Bretaña la disputa se resolvió con la guerra de 1982, y aludió a la autodeterminación de los isleños: "Esta cuestión se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad de la abrumadora mayoría de los habitantes, que eligen ser británicos”.

Alerta bélica global

Más allá de la disputa con la Argentina, el ministro británico Wes Streeting, enmarcó sus advertencias dentro de un escenario geopolítico global complejo, e identificó a Rusia y al presidente Vladimir Putin como la amenaza principal y más urgente para la seguridad de su territorio. Streeting justificó las recientes partidas presupuestarias para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas porque la potencia militar es indispensable para defenderse de hipotéticas agresiones externas: "Nuestros enemigos están esperando que mostremos signos de debilidad", concluyó, tras advertir que la inacción presupuestaria podría comprometer la seguridad nacional británica en los próximos cinco años.

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