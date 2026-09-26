Caro Trippar se emocionó al revelar una esperanzadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Está funcionando"

La creadora de contenido recurrió a sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo avanza el tratamiento para combatir su enfermedad.

La influencer Carolina Trippar, quien a mediados de julio reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama a los 35 años, tiempo después de convertirse en mamá por primera vez, volvió a emocionar a sus seguidores al revelar cómo atraviesa su tratamiento y compartió una esperanzadora noticia sobre su evolución.

Carolina convirtió el feed de sus redes sociales en un espacio para compartir contenido relacionado con su salud: cuenta cómo transita la enfermedad, los síntomas que atraviesa y de qué manera cambió su vida desde que recibió el diagnóstico.

En ese contexto, tras cumplir tres meses de tratamiento, la influencer contó a través de su cuenta de Instagram cómo fue su última consulta con el oncólogo y no pudo contener la emoción al revelar que recibió buenas noticias sobre su evolución.

"Creo que este va a ser el mejor video del año. Acabo de volver del médico y, chicos: está funcionando el tratamiento, está funcionando", expresó visiblemente emocionada en la grabación.

Con lágrimas en los ojos, Trippar celebró los resultados obtenidos durante las últimas semanas y compartió su felicidad con sus seguidores: "No entienden el nivel de felicidad. Desde que pisé casa que no paro de llorar".

Luego contó que el tumor redujo su tamaño y detalló algunos de los cambios que viene observando el especialista: "No sé, yo no entiendo nada, pero se achicaron cosas y por sobre todo en el hueso, que tenía partes blandas. Pero, al parecer, algunas de esas partes se endurecieron un poquito". Y agregó: "El cuerpo está respondiendo a la primera línea del tratamiento y acá es todo felicidad plena, todo arcoíris y todo rosa".

Captura: redes sociales

La influencer explicó que, debido a los buenos resultados obtenidos hasta el momento, continuará con el mismo tratamiento. "Más adelante se va viendo si se hace la mastectomía, si se hace rayos y todo el resto, pero por ahora seguimos con esto", manifestó.

Para concluir, Caro enfatizó que le entusiasma compartir que el tratamiento está funcionando: "Quería hacer parte de la actualización porque esto es lo mejor. No puedo creer que al fin estoy haciendo este video. Pensé que nunca iba a llegar este video, pero llegó más rápido de lo que me imaginaba. Estoy muy feliz".