6 de septiembre de 2026 Inicio
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Así empieza el clima de la segunda semana de septiembre tras la inestabilidad del fin de semana

Tras el frío del fin de semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual durante los primeros días de la semana.

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Así estará el clima en la segunda semana de septiembre.

Así estará el clima en la segunda semana de septiembre.

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  • El fin de semana dejó un marcado descenso de las temperaturas en el AMBA.
  • El domingo continuará el frío, con cielo parcialmente soleado y sin lluvias.
  • Desde el lunes comenzará una recuperación gradual de las temperaturas.
  • Hacia mitad de semana, el tiempo será más estable y cálido.

El fin de semana comenzó con un marcado descenso de las temperaturas en el AMBA. Durante el día de ayer se vivió una jornada fresca, con una mínima que partió desde los 4°C y una máxima que llegó a 14°C. El cielo se mantuvo entre parcialmente nublado despejado y no se registraron precipitaciones. El cambio de condiciones llegó después de las lluvias y tormentas que afectaron a la región durante los días previos.

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Para hoy domingo, el tiempo continuará incluso más fresco que ayer. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 12°C, con cielo parcialmente soleado durante gran parte de la jornada y una posibilidad de lluvia prácticamente nula.

El fin de semana tendrá jornadas frías pero con sol.

El fin de semana tendrá jornadas frías pero con sol.

El lunes 7 marcará el comienzo de una recuperación gradual de las temperaturas. En el AMBA se espera una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, con períodos de nubosidad y presencia de sol. Las condiciones se mantendrán estables y, al igual que durante el domingo, no se anticipan precipitaciones significativas.

Como sigue el clima en septiembre después de las lluvias

El martes 8 continuará la mejora térmica y será una de las jornadas más agradables de los primeros días de la semana. La mínima rondará los 8°C, mientras que la máxima llegará a 16°C, con cielo mayormente soleado y sin lluvias previstas para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para el miércoles 9, el ascenso continuará y las temperaturas estarán entre los 11°C y los 18°C. El cielo se presentará mayormente soleado, con condiciones estables y una baja probabilidad de precipitaciones. De esta manera, la mitad de la semana mostrará un panorama bastante diferente al de los primeros días de septiembre.

Así estará el clima en la segunda semana de septiembre.

Así estará el clima en la segunda semana de septiembre.

El jueves 10 mantendrá la tendencia de aumento de la temperatura, con una mínima que se eleva a 14°C y una máxima que se coloca en 22°C. El cielo estará mayormente soleado y no se esperan lluvias importantes. Así, el AMBA dejará atrás la inestabilidad del comienzo del mes con una mejora progresiva y un ambiente más acorde a la cercanía de la primavera.

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