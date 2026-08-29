Con este truco casero podés eliminar las manchas amarillas de transpiración en las remeras blancas Un sencillo método permite tratar las marcas de sudor de las prendas blancas con productos económicos. Por Agregar C5N en









El método casero utiliza productos que suelen estar presentes en cualquier hogar.

Una alternativa económica para recuperar prendas que presentan marcas en la zona de las axilas.

El procedimiento requiere elementos fáciles de conseguir y unos minutos de preparación.

Hay una forma específica de aplicar cada ingrediente para obtener mejores resultados.

Antes de hacerlo, conviene tener en cuenta algunas precauciones para cuidar los tejidos. Con este truco casero podés eliminar las manchas amarillas de transpiración en las remeras blancas--un método sencillo permite tratar las manchas amarillas de las axilas y ayudar a neutralizar el olor a transpiración con dos productos económicos que suelen estar en casa.

Las manchas amarillas en la ropa blanca, especialmente en la zona de las axilas, pueden aparecer por la combinación de transpiración, productos de higiene y el uso frecuente de las prendas. A esto se suma el hedor que puede quedar incluso después del lavado.

Antes de utilizar cualquier producto sobre una prenda, es importante revisar las instrucciones de higienización de la etiqueta. En telas delicadas o prendas de colores intensos, también conviene probar primero la preparación en una zona poco visible.

Cómo eliminar las manchas amarillas con bicarbonato Para tratar ambos problemas existe un método casero que utiliza bicarbonato de sodio y vinagre blanco en diferentes etapas. La clave está en no aplicarlos juntos, sino aprovechar cada producto para una función distinta. El primer paso consiste en preparar una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua. La mezcla debe quedar lo suficientemente espesa como para poder aplicarla sobre las zonas afectadas.

Una vez preparada, se coloca directamente sobre las manchas amarillentas de las axilas y se deja actuar durante 20 a 30 minutos. Después, se puede frotar suavemente la zona antes de llevar la prenda al lavarropas. Después del tratamiento localizado llega el momento del lavado. Para ayudar a neutralizar el olor a transpiración, se puede colocar aproximadamente media taza de vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante. Luego se realiza el ciclo habitual con el detergente correspondiente, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de la etiqueta de la prenda.