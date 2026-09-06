Murió un prestigioso periodista deportivo a los 53 años: creó una de las series deportivas más virales de internet "Para muchos fue un gran profesional y un apasionado de su profesión, pero para mí fue absolutamente todo. No solo un padre. Fue mi héroe, mi gran ídolo y mi mejor amigo", escribió su hijo en Instagram. Por Agregar C5N en









La muerte que golpea al periodismo deportivo. Imagen creada con Inteligencia Artificial

El periodismo deportivo español está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luis Fermoso a los 53 años. Nacido en Valladolid en 1973 y profundamente ligado a Salamanca, el admirado comunicador murió rodeado por sus seres queridos.

Fermoso fue una pieza fundamental e insustituible en Movistar Plus+, plataforma donde desarrolló gran parte de su carrera. Desde la señal expresaron su dolor a través de un emotivo comunicado.

"Hoy es un día muy triste para Movistar Plus+. Ha fallecido nuestro querido Luis Fermoso. Una persona excepcional y un profesional admirable que fue desde el primer día el alma del deporte de esta casa. Su generosidad y optimismo estarán siempre entre nosotros". A las condolencias se sumó LALIGA, que transmitió su sentido pésame a familiares y amigos.

Hoy es un día muy triste para Movistar Plus.



Ha fallecido nuestro querido Luis Fermoso. Una persona excepcional y un profesional admirable que fue desde el primer día el alma del deporte de esta casa.



Su generosidad y optimismo estarán siempre entre nosotros. Descanse en paz. pic.twitter.com/t3VgBSQ4iR — Movistar Plus (@MovistarPlus) September 5, 2026 Reconocido por su talento único para contar el lado más humano del deporte, Fermoso fue el histórico subdirector y mano derecha de Michael Robinson en Informe Robinson. Además, fue el encargado de realizarle la última entrevista al recordado exfutbolista y presentador británico en abril de 2020, y dirigió la aclamada serie documental Colgar las alas, centrada en la figura de Iker Casillas. Su impronta audiovisual también marcó época en El Día Después, donde aportó su elegancia e ingenio a las célebres secciones de Lo que el ojo no ve.

Su partida generó una profunda conmoción entre sus colegas. Por su parte, el periodista Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo en la cadena SER, destacó la genialidad de su trabajo desde un perfil bajo: "Es uno de los mayores genios que dará nuestro reporterismo nunca. Era único, un tío genial, de los que preferían caminar por la sombra. Alejado del foco mediático, él era el verdadero solazo".