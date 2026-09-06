Fue un juguete viral pero tras entrar al país, el Gobierno lo prohibió: por qué es peligroso Un popular artículo infantil comenzó a generar preocupación luego de una serie de controles y alertas vinculadas con su composición. La medida oficial alcanza a determinados modelos que se comercializaban en el país. Por Agregar C5N en









El juguete que se hizo viral en redes sociales y quedó bajo la lupa de las autoridades.

El artículo infantil que quedó bajo la lupa de las autoridades.

Qué características tienen los modelos alcanzados.

El antecedente internacional que encendió las alarmas.

Qué recomienda hacer si ya hay uno en casa.

Las claves para comprar juguetes de forma segura. Fue un juguete viral pero tras entrar al país, el Gobierno lo prohibió: un juguete que se volvió viral en redes sociales quedó prohibido en Argentina luego de que se detectara un posible riesgo químico. ¿Por qué es peligroso?.

La medida oficial establece la prohibición de importar, fabricar, distribuir y almacenar los productos alcanzados por la disposición en todo el territorio nacional. Además, quienes tengan unidades en stock deberán retirarlas y disponer de ellas de manera segura. La normativa no contempla la posibilidad de continuar vendiéndolas hasta agotar las existencias.

También se establecieron medidas para las empresas que comercializan esta mercadería través de internet. Los sitios web deberán comunicar de manera visible los alcances de la disposición dentro del plazo establecido por la normativa.

Como es el juguete viral que fue prohibido en Argentina La medida alcanza a determinados modelos de juguetes blandos conocidos como “squishy” o “squeeze toy”, que se caracterizan por poder apretarse y utilizarse como objetos sensoriales o antiestrés. La prohibición fue establecida por el Gobierno nacional mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y alcanza a la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de estos productos.

La decisión surgió a partir de una alerta internacional vinculada con la presencia de benceno, una sustancia química considerada cancerígena para los seres humanos. Uno de los artículos analizados en el Reino Unido presentó una concentración de benceno de 20 miligramos por kilo, cuando el límite establecido era de 5 miligramos por kilo.

El producto tenía forma de una empanada asiática o dumpling, incluía una pequeña canasta similar a una vaporera y estaba diseñado para ser apretado repetidamente. El análisis encendió las alarmas debido a que el contacto con determinadas sustancias presentes en un juguete puede producirse no solamente al llevarlo a la boca, sino también mediante la piel o la inhalación durante su manipulación. Entre los productos alcanzados aparecen distintas versiones comercializadas bajo nombres como: Squeezy Duplings.

Dumpling Squishy.

Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis.

Dumpling Squishy con Steamer Box.

Versiones similares sin una marca claramente identificada.