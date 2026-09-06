6 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Fue un juguete viral pero tras entrar al país, el Gobierno lo prohibió: por qué es peligroso

Un popular artículo infantil comenzó a generar preocupación luego de una serie de controles y alertas vinculadas con su composición. La medida oficial alcanza a determinados modelos que se comercializaban en el país.

Por
El juguete que se hizo viral en redes sociales y quedó bajo la lupa de las autoridades.

El juguete que se hizo viral en redes sociales y quedó bajo la lupa de las autoridades.

  • El artículo infantil que quedó bajo la lupa de las autoridades.
  • Qué características tienen los modelos alcanzados.
  • El antecedente internacional que encendió las alarmas.
  • Qué recomienda hacer si ya hay uno en casa.
  • Las claves para comprar juguetes de forma segura.

Fue un juguete viral pero tras entrar al país, el Gobierno lo prohibió: un juguete que se volvió viral en redes sociales quedó prohibido en Argentina luego de que se detectara un posible riesgo químico. ¿Por qué es peligroso?.

Conocé la historia del artesano que restauró los trofeos de Maradona.
Te puede interesar:

Este artesano se volvió viral por restaurar los trofeos de Diego Maradona: cuál es su historia

La medida oficial establece la prohibición de importar, fabricar, distribuir y almacenar los productos alcanzados por la disposición en todo el territorio nacional. Además, quienes tengan unidades en stock deberán retirarlas y disponer de ellas de manera segura. La normativa no contempla la posibilidad de continuar vendiéndolas hasta agotar las existencias.

También se establecieron medidas para las empresas que comercializan esta mercadería través de internet. Los sitios web deberán comunicar de manera visible los alcances de la disposición dentro del plazo establecido por la normativa.

Como es el juguete viral que fue prohibido en Argentina

La medida alcanza a determinados modelos de juguetes blandos conocidos como “squishy” o “squeeze toy”, que se caracterizan por poder apretarse y utilizarse como objetos sensoriales o antiestrés. La prohibición fue establecida por el Gobierno nacional mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y alcanza a la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de estos productos.

La decisión surgió a partir de una alerta internacional vinculada con la presencia de benceno, una sustancia química considerada cancerígena para los seres humanos. Uno de los artículos analizados en el Reino Unido presentó una concentración de benceno de 20 miligramos por kilo, cuando el límite establecido era de 5 miligramos por kilo.

El producto tenía forma de una empanada asiática o dumpling, incluía una pequeña canasta similar a una vaporera y estaba diseñado para ser apretado repetidamente. El análisis encendió las alarmas debido a que el contacto con determinadas sustancias presentes en un juguete puede producirse no solamente al llevarlo a la boca, sino también mediante la piel o la inhalación durante su manipulación.

Entre los productos alcanzados aparecen distintas versiones comercializadas bajo nombres como:

  • Squeezy Duplings.
  • Dumpling Squishy.
  • Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis.
  • Dumpling Squishy con Steamer Box.
  • Versiones similares sin una marca claramente identificada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una mujer grabó a una niña fantasma acariciar a su caballo en plena noche. 

¿Descubrió que los fantasmas son reales? Grabó una extraña presencia durante la noche y esto fue lo que pasó

Una tarotista compartió en redes una situación paranormal que la atormentó durante días. 

Video: ¿Le abrió una puerta a una entidad? Una tirada de tarot terminó de la peor manera

Los novios concretaron su unión sin importar las adversidades climáticas.

Video: una pareja se casó en una iglesia totalmente inundada en Filipinas

Si escuchas esto en tu puerta de madrugada no abras: algo entró a su casa y se quedó

Escuchó un ruido en la puerta durante la madrugada, abrió y "algo" entró a su casa

Un joven chocó con un patrullero mientras mostraba su auto autónomo.

Insólito video: mostraba cómo funciona su auto autónomo y chocó contra un patrullero

ataque en times square: una mujer acuchillo a dos personas y fue abatida por la policia

Ataque en Times Square: una mujer acuchilló a dos personas y fue abatida por la Policía

Rating Cero

Michael Jai White sorprendió al revelar detalles sobre su preparación física a los 58 años.

Cuerpo nuevo: como fue la increíble transformación de Michael Jai White

Reviví este look que lució la China Suárez en los días previos a la primavera.

Así es el look que combina boho chic y lujo con el que se lució la China Suárez

El exclusivo bolso de Georgina Rodríguez es uno de los modelos más codiciados entre los accesorios de lujo y se destaca por sus materiales y detalles.

Así es el bolso de Georgina Rodríguez que sorprende a todos con su valor

El living de Julieta Poggio combina muebles claros, objetos decorativos y una estética moderna que se repite en distintos ambientes de su nuevo departamento.

Colores únicos y estética moderna: así es la casa de Julieta Poggio

Conocé cual es la decisión que tomó Ryan Reynolds y su impacto en el Wrexham.

Se filtró la decisión clave que tuvo Ryan Reynolds y que impactó al Wrexham

La actriz y su novio protagonizaron un momento de reflexión frente al público.

Cuál fue la increíble revelación de Jennifer Aniston y su pareja frente a todo el público

últimas noticias

Michael Jai White sorprendió al revelar detalles sobre su preparación física a los 58 años.

Cuerpo nuevo: como fue la increíble transformación de Michael Jai White

Hace 9 minutos
El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas. 

Malvinas y las contradicciones mileistas

Hace 16 minutos
Reviví este look que lució la China Suárez en los días previos a la primavera.

Así es el look que combina boho chic y lujo con el que se lució la China Suárez

Hace 21 minutos
Las mediciones privadas estimaron aumentos de entre 1,4% y 1,9% para el mes. 

Inflación de agosto: las consultoras anticipan que estará por debajo del 2%

Hace 23 minutos
Una medida que acerca cada vez mas la llegada de los vehículos de Tesla al país.

Cuál es el cambio para la homologación de autos estadounidenses que beneficia a Tesla

Hace 30 minutos