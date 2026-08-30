30 de agosto de 2026 Inicio
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Así es el truco casero para limpiar los muebles de madera con ingredientes impensados

Una alternativa sencilla que circula en redes promete renovar el aspecto de distintas superficies, aunque requiere algunas precauciones antes de ponerla a prueba.

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El truco con ingredientes caseros que promete limpiar tus muebles y dejarlos como nuevos.

El truco con ingredientes caseros que promete limpiar tus muebles y dejarlos como nuevos.

El Universal
  • Una preparación casera promete mejorar el aspecto de los muebles de madera.
  • La propuesta combina productos de uso cotidiano y busca recuperar el brillo de las superficies.
  • Antes de aplicarla, es importante comprobar cómo reacciona el material.
  • Se recomienda tomar precauciones especiales en muebles con tratamientos o acabados específicos.

Con el paso del tiempo, los muebles de madera pueden perder parte de su brillo y mostrar pequeñas marcas producto del uso diario. Para quienes buscan una alternativa casera, en redes sociales comenzó a circular una preparación que llama la atención por los ingredientes que combina. La propuesta apunta a limpiar las superficies y mejorar su aspecto utilizando productos que suelen estar presentes en cualquier casa.

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La receta fue compartida por la cuenta de TikTok Recetas y Más con Joel y reúne cinco elementos poco habituales para este tipo de limpieza: limpiador o aromatizante de pisos, aceite para bebé, salsa de soja, alcohol y agua. La combinación busca ofrecer una solución sencilla para repasar los muebles y devolverles una apariencia más cuidada sin recurrir a productos específicos para madera.

Así es la mezcla casera para limpiar tus muebles de madera.

Así es la mezcla casera para limpiar tus muebles de madera.

Uno de los ingredientes que más sorprende es justamente la salsa de soja, que no suele estar relacionada con las tareas de limpieza. Según la publicación, su función dentro de la mezcla es ayudar a realzar el tono de las maderas oscuras y disimular algunas señales de desgaste. Sin embargo, antes de probar cualquier preparación casera, es importante tener en cuenta el tipo de superficie sobre la que se aplicará.

Como es el truco para limpiar los muebles de madera

Para preparar la mezcla se necesita un recipiente y un paño limpio, preferentemente de microfibra. La receta indica comenzar con medio vaso de limpiador o aromatizante de pisos y agregar aceite para bebé. Después se incorpora un chorrito de salsa de soja, un poco de alcohol y, finalmente, un vaso de agua para completar la preparación.

Una vez reunidos los ingredientes, hay que mezclarlos y humedecer el paño con la preparación. Luego se lo pasa por la superficie del mueble para limpiarla y mejorar su aspecto. La propuesta se presenta como una alternativa sencilla para realizar en casa, aunque el resultado puede variar según las características y el tratamiento que tenga cada pieza de madera.

@recetasymasconjoel

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Antes de extender la mezcla por todo el mueble, se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña y poco visible, como la parte inferior de una silla o una mesa. Esto permite comprobar si aparecen manchas, cambios de color o modificaciones en el acabado. La precaución es especialmente importante en superficies laqueadas, barnizadas, enceradas o tratadas con productos específicos, ya que ante cualquier reacción desfavorable lo mejor es no continuar con la aplicación.

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