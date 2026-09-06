6 de septiembre de 2026 Inicio
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Así es el truco de harina y abono que muchos jardineros utilizan antes que los fertilizantes

Un ingrediente de cocina se convirtió en un recurso casero para cuidar el jardín. Cómo se aplica el truco de harina y abono y qué efecto puede generar en la tierra.

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La harina y el abono pueden utilizarse como complemento para cuidar la tierra del jardín y favorecer su actividad biológica. 

La harina y el abono pueden utilizarse como complemento para cuidar la tierra del jardín y favorecer su actividad biológica. 

  • Cómo es el truco de harina y abono para el jardín
  • Qué función puede cumplir la harina en la tierra
  • Cómo aplicar este recurso casero correctamente
  • Qué beneficios puede aportar a las plantas
  • Por qué no reemplaza a los fertilizantes específicos

Un ingrediente que suele estar presente en la cocina comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan alternativas caseras para cuidar sus plantas. Así es el truco de harina y abono que muchos jardineros utilizan antes que los fertilizantes

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En los últimos años, los trucos caseros para el jardín se multiplicaron y muchos de ellos utilizan elementos cotidianos. El polvo de cereal es uno de estos recursos que algunas personas prueban en canteros y macetas con la intención de aportar materia orgánica y favorecer determinados procesos naturales del suelo.

Los abonos están formulados para proporcionar nutrientes específicos que las plantas necesitan para desarrollarse. En cambio, la harina atraviesa un proceso de descomposición que puede aportar compuestos a la capa terrestre, pero no ofrece necesariamente una nutrición equilibrada. Sin embargo, antes de aplicarla, es importante conocer qué puede aportar realmente y cuáles son sus limitaciones.

Como es el truco de harina y abono para tu jardín

La harina puede descomponerse en el suelo y convertirse en una fuente de materia orgánica para los microorganismos presentes en la tierra. Por este motivo, algunos jardineros la utilizan como complemento dentro de sus prácticas habituales de cuidado. Su principal interés no estaría relacionado con una acción fertilizante comparable a la de productos formulados específicamente para las plantas, sino con el proceso de descomposición de la materia orgánica.

Al incorporarse al terreno, los microorganismos pueden utilizar sus componentes como fuente de alimento. Esto contribuye a la actividad biológica de la tierra, aunque el efecto depende de diferentes factores, como el tipo de tierra, la cantidad utilizada y las condiciones ambientales.

Quienes utilizan este método suelen colocar una cantidad pequeña de harina sobre el suelo, especialmente alrededor de las plantas o en sectores determinados del jardín. La clave está en evitar excesos. Incorporar grandes cantidades de un producto orgánico puede alterar el equilibrio de la superficie y favorecer la aparición de humedad, hongos u otros problemas. Por eso, la harina debe considerarse un recurso complementario y no una solución universal para mejorar el estado de las plantas.

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