6 de septiembre de 2026 Inicio
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Florencio Varela: encontraron abandonados a siete hermanos y detuvieron a los padres

Los menores fueron hallados solos y en un estado inadecuado de higiene, durante un operativo tras un llamado de una vecina a la Policía. Las autoridades arrestaron a un hombre de 34 años y una mujer de 26.

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Las autoridades detuvieron a los padres de los menores.

Las autoridades detuvieron a los padres de los menores.

El Radar Sur

Un total de siete hermanos fueron hallados en la ciudad bonaerense de Florencio Varela cuando se encontraban solos y en presunto estado de abandono en una casa después de un operativo del personal policial. Tras ser encontrados, las autoridades detuvieron a un hombre y una mujer señalados como los padres de los menores.

El hecho ocurrió en Chubut.
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El hecho ocurrió en una vivienda situada en el cruce de Genoud y Padre Goñi, en el barrio La Colorada, donde las autoridades desplegaron un operativo luego de que una vecina de la zona advirtiera a la Policía que no veía a una de las niñas desde hacía varios días, por lo que expuso encontrarse preocupada por los menores.

En tal sentido, la mujer explicó que los chicos, su madre y su pareja se instalaron en la vivienda ya que se encontraban en situación de calle. Luego, los policías ingresaron a la casa y encontraron a los hermanos de 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años en un estado inadecuado de higiene y sin adultos en el lugar, por lo que fueron trasladados hacia el Hospital Mi Pueblo y los médicos establecieron que la menor de 2 estaba desnutrida y deshidratada.

En tanto, un hombre de 34 años y una mujer de 26 fueron detenidos ya que están señalados como los padres de los menores. El caso se encuentra bajo la carátula de "abandono de persona" y también intervienen la Subsecretaría de Niñez y la Unidad Fiscal de Investigación de turno.

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a cuatro personas vinculadas con la organización narco

A pocos días de cumplirse un año del asesinato de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, la Justicia federal realizó este sábado nueve allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que derivaron en cuatro nuevas detenciones vinculadas con la organización narco investigada por el triple crimen.

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta y movilizaron a unos 300 efectivos de la DDI La Matanza, quienes actuaron entre la noche del viernes y la mañana del sábado en distintos puntos porteños y en Ezpeleta. Los arrestados son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana.

La investigación sostiene que los detenidos formarían parte de una estructura secundaria dedicada a tareas logísticas y de encubrimiento. Entre ellos aparece un hombre de 52 años identificado como "NN Ramiro", señalado por facilitar vehículos y vías de escape, además de entregar ropa limpia a los presuntos autores materiales.

También quedaron detenidas una mujer de 36 años, pareja de uno de los acusados que ya estaba preso; otra de 70, acusada de prestar su nombre para operaciones de la organización; y una joven de 19 años, expareja de "Pequeño J", vinculada al acopio y traslado de drogas y al presunto aporte de una vivienda como refugio.

Durante los operativos, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida y 27 proyectiles, además de 22 teléfonos celulares, tarjetas SIM, una tablet, una computadora y un equipo de radiocomunicación. También encontraron una carta manuscrita dirigida a "Pequeño J", uno de los principales investigados y actualmente prófugo.

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