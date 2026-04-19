Gustavo Petro denunciará penalmente a Daniel Noboa por haberlo acusado de tener nexos con el narcotráfico El conflicto entre los presidentes de Colombia y Ecuador alcanza un nuevo pico de tensión por los reclamos sobre la libertad del exmandatario Jorge Glas y la severa escalada de medidas arancelarias. Por + Seguir en







Gustavo Petro / Daniel Noboa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que presentará una demanda penal por calumnia contra el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. La decisión responde a declaraciones del líder ecuatoriano, quien vinculó a Petro con Adolfo Macías, alias Fito, un jefe criminal extraditado a Estados Unidos en 2025.

Noboa afirmó en un periódico colombiano que Petro mantuvo encuentros con opositores ecuatorianos que "tienen vínculos con Fito". Aunque no presentó pruebas de una reunión directa, el presidente de Ecuador sugirió que ambos coincidieron en la misma zona, acusación que el líder colombiano rechazó por completo.

A través de la red social X, el jefe de Estado de Colombia defendió su inocencia y su estadía oficial. "He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia. El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de sus posesión a la que asistí", escribió.

Petro aclaró que su visita a la ciudad costera fue transparente y sin excesos. Sobre su alojamiento, detalló que la prensa y las autoridades "no encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar".

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El mismo Noboa dió la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fuí el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2026 Las disputas políticas y comerciales agravan la relación bilateral El presidente colombiano atribuyó la hostilidad de Noboa a sus reclamos por la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Petro lo considera un preso político y cuestionó su cautiverio: "Me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador".