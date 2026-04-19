19 de abril de 2026 Inicio
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Gustavo Petro denunciará penalmente a Daniel Noboa por haberlo acusado de tener nexos con el narcotráfico

El conflicto entre los presidentes de Colombia y Ecuador alcanza un nuevo pico de tensión por los reclamos sobre la libertad del exmandatario Jorge Glas y la severa escalada de medidas arancelarias.

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Gustavo Petro / Daniel Noboa

Gustavo Petro / Daniel Noboa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que presentará una demanda penal por calumnia contra el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. La decisión responde a declaraciones del líder ecuatoriano, quien vinculó a Petro con Adolfo Macías, alias Fito, un jefe criminal extraditado a Estados Unidos en 2025.

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Noboa afirmó en un periódico colombiano que Petro mantuvo encuentros con opositores ecuatorianos que "tienen vínculos con Fito". Aunque no presentó pruebas de una reunión directa, el presidente de Ecuador sugirió que ambos coincidieron en la misma zona, acusación que el líder colombiano rechazó por completo.

A través de la red social X, el jefe de Estado de Colombia defendió su inocencia y su estadía oficial. "He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia. El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de sus posesión a la que asistí", escribió.

Petro aclaró que su visita a la ciudad costera fue transparente y sin excesos. Sobre su alojamiento, detalló que la prensa y las autoridades "no encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar".

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Las disputas políticas y comerciales agravan la relación bilateral

El presidente colombiano atribuyó la hostilidad de Noboa a sus reclamos por la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Petro lo considera un preso político y cuestionó su cautiverio: "Me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador".

Este choque diplomático coincide con una guerra comercial que inició en enero pasado. Noboa impuso aranceles a las importaciones colombianas por una supuesta falta de control fronterizo, a lo cual Colombia respondió con medidas similares y la suspensión de ventas de energía, en un contexto donde el arancel de Ecuador llegará al 100% en mayo.

Para demostrar la transparencia de su gestión, el mandatario de Colombia publicará información sobre delincuentes internacionales. "Publicaré la lista de ecuatorianos extraditados por mi mismo a diferentes países y capturados en Colombia para que no quede duda de nuestra actividad", anticipó Petro ante las presiones externas.

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