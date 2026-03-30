Causa por narco lavado: la Justicia anuló el proceso contra la viuda de Pablo Escobar y el Chicho Serna

El juez Martínez De Giorgi sobreseyó a los familiares del líder narco y al exjugador de Boca Juniors tras declarar inválida la declaración indagatoria del tercer hombre en la estructura del cartel de Cali.

Después de diez años y con una sola resolución, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desactivó una de las investigaciones por lavado de dinero ligado al narcotráfico más relevantes, al declarar su nulidad y sobreseer a María Isabel Santos Caballero — viuda de Pablo Escobar —, a su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos y al ex futbolista de Boca Juniors Mauricio “Chicho” Serna .

El magistrado a cargo del Juzgado Federal N.º 8 invalidó tanto el acuerdo de cooperación como la declaración indagatoria que involucraban al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos , considerado el tercer hombre del cartel de Cali y pieza clave en el expediente donde también figura como imputado el empresario Mateo Corvo Dolcet.

La declaración fue realizada en Estados Unidos bajo la figura de “arrepentido”, por carecer de la formalidad y autorización internacional necesarias. También invalidó el acuerdo de colaboración mediante el cual Piedrahita había cedido acciones de empresas en Argentina por 4 millones de dólares . La medida afecta directamente la acusación construida sobre la base de ese convenio y de la información aportada por autoridades de Estados Unidos y Colombia.

El caso recuerda otro antecedente: en 2005, la viuda de Pablo Escobar, María Isabel Santos Caballero, y su familia fueron sobreseídos en una causa similar iniciada en 1999. En ese proceso, Santos Caballero estuvo más de un año detenida y su hijo alrededor de 45 días , pero finalmente los jueces concluyeron que no había pruebas suficientes y declararon nula la elevación a juicio.

En paralelo, José Bayron Piedrahita Ceballos relató su trayectoria en el Cartel de Cali, sus vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela y con la familia de Escobar. También señaló la relación entre “Chicho” Serna y Carlos Mario Aguilar, exjefe de la Oficina de Envigado. Tras la muerte de Escobar, explicó que el negocio del narcotráfico se repartió entre distintos miembros del cartel y que él mismo dirigía un laboratorio con capacidad de producir hasta 500 kilos diarios, generando ingresos de entre 50 y 60 millones de pesos colombianos.

El ex futbolista de Boca Juniors, había quedado involucrado en la causa judicial a partir de las declaraciones de Piedrahita Ceballos, que pactó con la Justicia como arrepentido por maniobras de lavado de dinero. Había señalado a Serna como supuesto testaferro de Carlos Mario Aguilar. Según la acusación, Serna habría transferido a Piedrahita, a un precio ficticio, derechos sobre inmuebles en el Club de Campo San Diego y en el Barrio Terravista, que en realidad pertenecerían al exnarco Aguilar.