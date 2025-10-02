Brisa compartió en sus redes sociales una serie de fotos junto al ex-Gran Hermano. “Cada día que pasa es una batalla que estás ganando y estoy orgullosa de vos”, escribió.

Thiago Medina será operado por tercera vez desde que tuvo el accidente en moto el pasado 12 de septiembre

Thiago Medina, quien está internado desde hace casi tres semanas tras su grave accidente en su moto cuando circulaba por la Ruta 7, será sometido a una nueva operación este jueves y su hermana melliza , Brisa, le envió un mensaje alentador.

“Sé que este momento no es fácil, pero quiero que sepas que es una batalla que estás ganando y estoy orgullosa de vos. No estás solo: estamos todos con vos, acompañándote con amor, con fe y con esperanzas”, indicó a través de sus redes sociales junto a un collage de fotos de ambos.

Al mismo tiempo, le pidió que se agarre de “los pequeños avances, de las sonrisas y de la certeza de que viene días mejores ”. “Vos podes, porque tu corazón y tu espíritu son más granes que cualquier dificultad”, agregó.

Según informaron en las últimas horas los familiares, el influencer será intervenido de una toilette de la herida de la cirugía del tórax, un proceso de curación que permitirá continuar con su recuperación.

En lo que fue el último parte médico que publicó Daniela Celis, explicó que el padre de sus dos hijas, “sigue evolucionando favorablemente”: “Está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”.

“Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”, señaló.

Daniela Celis parte medico Thiago Medina Instagram

Qué es una toilette de la herida, procedimiento que será sometido Thiago Medina

Una toilette de la herida es un procedimiento médico considerado de cuidado por los especialistas y se realiza en las heridas postquirúrgicas. En ella, se contempla la limpieza, desinfección y cuidado de la incisión y el sitio de inserción de drenajes en el pecho que se dejaron para que el cuerpo evacúe los fluidos.

Este tratamiento al que suele ser sometido los pacientes es para prevenir o tratar infecciones, promover una cicatrización adecuada y retirar fluidos o aire acumulado mediante la revisión y el vaciado de los drenajes.