El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida. Redes Sociales

El exGran Hermano Thiago Medina sigue recuperándose de su accidente de moto, del pasado 12 de septiembre, en la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

Ahora su expareja, Daniela Celis publicó el nuevo parte médico en sus redes sociales: "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo".

Agregó: "Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento".

La mediático reveló los detalles como lo hace habitualmente en su Instagram: "Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando", destacó.