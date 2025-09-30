IR A
Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Está despierto"

Daniela Celis contó cómo evoluciona el estado del exGran Hermano luego del accidente con su moto.

El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida.

El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida.

El exGran Hermano Thiago Medina sigue recuperándose de su accidente de moto, del pasado 12 de septiembre, en la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

Ahora su expareja, Daniela Celis publicó el nuevo parte médico en sus redes sociales: "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo".

Agregó: "Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento".

Daniel Celis en redes sociales

La mediático reveló los detalles como lo hace habitualmente en su Instagram: "Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando", destacó.

Como cada día, su exmujer y madre de las gemelas Aimé y Laia, comparte con sus seguidores la evolución del cuadro grave de Thiago, que sigue internado en una sala UTI en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

