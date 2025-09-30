El exGran Hermano Thiago Medina sigue recuperándose de su accidente de moto, del pasado 12 de septiembre, en la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.
Daniela Celis contó cómo evoluciona el estado del exGran Hermano luego del accidente con su moto.
Ahora su expareja, Daniela Celis publicó el nuevo parte médico en sus redes sociales: "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo".
Agregó: "Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento".
La mediático reveló los detalles como lo hace habitualmente en su Instagram: "Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando", destacó.
Como cada día, su exmujer y madre de las gemelas Aimé y Laia, comparte con sus seguidores la evolución del cuadro grave de Thiago, que sigue internado en una sala UTI en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.