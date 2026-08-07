El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

El Senado dio media sanción a una versión reducida del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras retirar la Ley de Tierras, el oficialismo también tuvo que quitar la Ley de Manejo del fuego para garantizar la aprobación de las reformas sobre expropiaciones y desalojos.

Al igual que ocurrió con el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, el oficialismo decidió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego para evitar una nueva derrota durante el tratamiento en particular. De esta manera, la iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado dejó afuera dos ejes centrales de la iniciativa original elaborada por Federico Sturzenegger y avanzó únicamente con las reformas a la Ley de Expropiaciones y al régimen de desalojos exprés.

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

La votación en general terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos. Acompañaron a La Libertad Avanza el PRO, la UCR, los dos senadores misioneros, la chubutense Edith Terenzi y el correntino Carlos "Camau" Espínola. En contra se pronunciaron los restantes legisladores presentes, en una sesión marcada además por las ausencias de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, quienes finalmente no pudieron participar de manera remota.

La decisión de retirar el capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego se produjo entrada la noche, luego de que el oficialismo advirtiera que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo. Durante el debate, los senadores Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Maximiliano Abad (UCR) adelantaron que votarían en contra de la iniciativa, dos posiciones que resultaron determinantes para que el Gobierno desistiera de someter el capítulo a votación.

La propuesta buscaba eliminar la prohibición incorporada en 2020 que impide durante 30 años cambiar el uso de campos, pastizales, praderas y otras superficies afectadas por incendios. En cambio, mantenía la protección para los bosques nativos, que seguirían sin poder modificar su destino tras un incendio. Al quedar el capítulo fuera del proyecto, continuará vigente el régimen actual en su totalidad.

Al defender la iniciativa, Patricia Bullrich sostuvo que la reforma buscaba evitar que los propietarios "sean doblemente castigados" luego de sufrir un incendio. Desde la oposición, Edith Terenzi cuestionó el capítulo y anticipó que no acompañaría la propuesta. Aunque había acompañado la votación en general del proyecto, la legisladora adelantó que votaría en contra de las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. "Elimina límites de protección ambiental para bienes que son valiosísimos", advirtió. En la misma línea, el senador Maximiliano Abad también anticipó su rechazo y sostuvo que la propuesta del Ejecutivo "está viciada de inconstitucionalidad".

A ese escenario se sumó el malestar que generaron entre los bloques dialoguistas las declaraciones del senador Joaquín Benegas Lynch, quien cuestionó la decisión de retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras al afirmar que "la ignorancia de los tibios del medio nos lleva a no votar el capítulo 3, que es para los argentinos". Según pudo saber este medio, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano respondieron con dureza en el chat de WhatsApp que comparten con otros aliados del oficialismo y advirtieron que abandonarían el 'Grupo de los 44'. La cordobesa Alejandra Vigo también hizo referencia a los dichos de Bengas Lynch durante su intervención antes de anunciar que votaría en contra de todo el proyecto. En ese contexto, el oficialismo optó por retirar también el capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego para evitar una nueva derrota en el recinto.

Qué cambios sí obtuvieron media sanción: expropiaciones y desalojos

Con el retiro de las reformas a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego, el Senado dio media sanción únicamente a los capítulos referidos a expropiaciones y desalojos, que ahora deberán ser tratados por la Cámara de Diputados.

Expropiaciones

Con el mismo resultado que la votación en general (37 votos afirmativos y 33 negativos), el Senado aprobó las modificaciones a la Ley de Expropiaciones. La reforma busca hacer más difícil que el Estado pueda expropiar un bien privado y fortalecer las garantías para los propietarios.

El proyecto exige una interpretación más restrictiva de la utilidad pública y que el Estado demuestre que la expropiación es necesaria, proporcional y la única herramienta adecuada para cumplir el objetivo perseguido. Además, establece que el inmueble no podrá ser tomado hasta que la indemnización haya sido pagada en su totalidad, actualizada por inflación, e incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda acreditarse.

Al defender la iniciativa, el miembro informante Agustín Coto afirmó que "el espíritu de este proyecto es simplificar y agilizar procesos, que los dueños de bienes no sean castigados por ello". Desde la oposición, Jorge Capitanich cuestionó la reforma al advertir que "el procedimiento de expropiación no puede tener una ley restrictiva" y reivindicó la expropiación de YPF en 2012 como una decisión que permitió alcanzar el actual superávit energético.

Desalojos exprés

También obtuvo media sanción la reforma del código civil y comercial que implica un nuevo régimen para los desalojos, aprobada por 36 votos afirmativos, 33 negativos y 1 abstención, correspondiente a la chubutense Edith Terenzi.

La iniciativa busca acelerar los procesos para que los propietarios recuperen sus inmuebles, permitiendo incluso que un juez ordene la restitución antes de que finalice el juicio en casos de ocupaciones ilegítimas.

Además de agilizar las notificaciones y ampliar las facultades para ejecutar los lanzamientos, el proyecto mantiene algunas garantías para personas en situación de vulnerabilidad. En esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes y podrá otorgar hasta diez días para encontrar una solución habitacional transitoria. También establece que, antes de demandar por falta de pago de un alquiler, el propietario deberá intimar previamente al inquilino.

Durante el debate, Mariano Recalde cuestionó que el nuevo régimen alcance también a los inquilinos que se atrasan en el pago del alquiler. "Si un empresario se atrasa en el pago del salario, no pasa nada; si un inquilino se atrasa en el pago del alquiler, se lo desaloja", criticó.