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La increíble marca que consiguió "Spider-Man: Un Nuevo Día" en su primera semana en la Argentina

La nueva entrega de Marvel y Sony rompió todos los récords de taquilla. Millones de personas la vieron en salas argentinas en apenas siete días.

Spider-Man: Un nuevo día batió récords de espectadores. 

"Spider-Man: Un nuevo día" batió récords de espectadores. 

Spider-Man: Un Nuevo Día se consolida como uno de los mayores éxitos cinematográficos del año. A una semana de su llegada a las salas argentinas, la película se convirtió en el estreno más taquillero de la historia del país al recaudar $19.165.246.118, una cifra récord para su primera semana.

Zendaya y Holland dieron el sí en secreto en un exclusivo hotel del Reino Unido.
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El filme protagonizado por Tom Holland también convocó a más de 1,4 millones de espectadores desde su lanzamiento, el pasado 29 de julio. Ese desempeño le permitió convertirse en el mayor estreno de 2026 y establecer el mejor debut histórico de Sony Pictures en la Argentina.

Además del récord de recaudación, la producción consiguió el fin de semana más exitoso de la historia de la taquilla argentina. La nueva aventura de Peter Parker ratificó a vigencia del personaje y el impacto que mantiene la franquicia de Marvel entre el público local.

No solo fue un éxito en Argentina: los récords que rompió Spider-Man: Un Nuevo Día en el mundo

El fenómeno también se trasladó al mercado internacional. En Estados Unidos consiguió el mayor estreno de la historia de la taquilla con u$s360 millones y, apenas seis días después de su lanzamiento, superó los u$s1.000 millones de recaudación mundial, una marca que solo Avengers: Endgame había alcanzado más rápido.

La producción de Marvel y Sony también rompió récords de apertura en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Además, consiguió el mejor debut histórico de Sony Pictures en Uruguay y Centroamérica, mientras que en México, Bolivia y República Dominicana quedó entre los estrenos más importantes registrados.

Con estos resultados, Spider-Man: Un Nuevo Día logró la mayor apertura de taquilla de todos los tiempos en América Latina. La película dirigida por Destin Daniel Cretton continúa expandiendo su impacto mientras mantiene el interés global por una de las sagas más populares del cine actual.

Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto: cómo fue la fiesta en un exclusivo hotel

Tom Holland y Zendaya celebraron su boda este jueves en un lujoso hotel de Beaverbrook, ubicado a menos de 20 kilómetros de la casa natal del actor, en el sureste de Londres. La pareja, que ya se había casado formalmente meses atrás, mantuvo la ceremonia en secreto y sin registros fotográficos.

Zendaya y Holland direron el sí en secreto en un exclusivo hotel del Reino Unido.

Zendaya y Holland direron el sí en secreto en un exclusivo hotel del Reino Unido.

Según trascendió, los invitados debieron dejar sus teléfonos para evitar filtraciones de imágenes durante el festejo. Además, el alquiler del exclusivo hotel habría costado medio millón de libras y cuenta con casi 150 hectáreas, 56 habitaciones y antecedentes de huéspedes ilustres como Winston Churchill.

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