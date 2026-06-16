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Nuevo fin de semana largo: decretan feriado el próximo lunes de junio 2026

La fecha permitirá disfrutar de periodo libre de tres días y estará marcada por actividades culturales, desfiles y festejos por un importante aniversario histórico.

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¿En qué región decretan feriado el próximo lunes de junio de 2026?

¿En qué región decretan feriado el próximo lunes de junio de 2026?

  • Una localidad tendrá un feriado el lunes 22 de junio de 2026.
  • Los vecinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
  • Habrá actos oficiales, desfiles y espectáculos culturales.
  • El concurso "Dulce Tradición" será uno de los eventos destacados.

Nuevo fin de semana largo: mientras gran parte de los argentinos aprovecha los asuetos nacionales de junio, una localidad de la provincia de Buenos Aires sumará un nuevo día de descanso antes de que termine el mes. ¿En qué región decretan feriado el próximo lunes de junio de 2026?.

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Se trata de la ciudad de Ayacucho, donde el lunes 22 del mes será jornada no laborable. Gracias a que la fecha coincide con el primer dia semanal, los vecinos podrán disfrutar de un periodo libre extenso.

A esta altura del año, los días libres son especialmente valorados por quienes buscan hacer una pausa en la rutina y recargar energías."

Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026

El 22 de junio se cumplen 160 años de la creación de Ayacucho, localidad fundada en 1866 por iniciativa del hacendado José Zoilo Miguens. Como ocurre cada año, la celebración incluirá diversas actividades destinadas a la comunidad, entre ellas actos protocolares, homenajes históricos y propuestas culturales abiertas al público.

Ayacucho

La jornada busca recordar el origen de la ciudad y poner en valor su patrimonio histórico, además de promover la participación de instituciones educativas, deportivas y sociales. La Municipalidad suele organizar una agenda especial para conmemorar la fecha. Entre las actividades más destacadas se encuentran:

  • Acto oficial frente al monumento a José Zoilo Miguens.
  • Ofrenda floral en homenaje al fundador.
  • Desfile cívico con participación de escuelas e instituciones.
  • Espectáculos musicales y artísticos.
  • Encuentros folklóricos y peñas populares.
  • Presentaciones de tango y danzas tradicionales.

Además, uno de los eventos más esperados es el concurso gastronómico "Dulce Tradición", una competencia que premia las mejores tortas elaboradas por vecinos de la localidad.

Ayacucho

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles que restan en el calendario nacional son:

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Las fechas trasladables previstas para el resto del año son:

  • Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El calendario nacional también contempla días no laborables con fines turísticos para fomentar los viajes internos y potenciar la actividad económica vinculada al turismo.

Entre ellos se destacan:

  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

Estas fechas permiten extender algunos descansos y generar nuevos fines de semana largos a lo largo del año.

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