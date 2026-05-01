Feriado del 25 de mayo en 2026: qué día será y cómo queda el fin de semana largo

El Día del Trabajador cae viernes y el 25 de mayo lunes. Ambos feriados forman un fin de semana largo de tres días. La ley es clara respecto a quien trabaje ese día. Todo lo que necesitás saber.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmo las fechas de cobro correspondientes después de los feriados.

El Día del Trabajador cae viernes y el 25 de mayo lunes . Ambos feriados forman un fin de semana largo de tres días . La ley es clara respecto a quien trabaje ese día. El viernes 1° de mayo de 2026 es feriado nacional obligatorio en Argentina. No se traslada, no depende de decisiones provinciales y alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público.

Confirman que será feriado el 8 de mayo en 2026: ¿qué día cae?

Quien no trabaje ese día cobra su salario habitual sin descuentos. Quien sí lo haga, tiene derecho a una remuneración doble. Nadie está obligado a trabajar el 1° de mayo. Pero hay excepciones. Los sectores considerados esenciales (salud, seguridad, transporte y servicios públicos) mantienen actividad. En esos casos, igual corresponde el pago diferencial establecido por la Ley de Contrato de Trabajo . Todo lo que necesitás saber.

El 25 de mayo conmemora la formación del Primer Gobierno Patrio , que representó un paso inicial hacia la independencia de Argentina de la corona española , aunque la independencia formal se lograría años más tarde.

La Revolución de Mayo y la creación de la Primera Junta, que marcó el inicio de un gobierno independiente en las Provincias Unidas del Río de la Plata, son los motivos por los cuales se establece el feriado del 25 de mayo.

La conmemoración de la Revolución de Mayo es uno de los feriados inamovibles a causa de su importancia en la historia de Argentina. Esta fecha celebra la conformación de la Primera Junta, el primer gobierno que despertó el espíritu independentista de nuestra nación.

feriados ¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados? Pixabay

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo (Jueves).

Año Nuevo (Jueves). 16 y 17 de febrero: Carnaval (Lunes y Martes).

Carnaval (Lunes y Martes). 24 de marzo : Día de la Memoria (Martes).

: Día de la Memoria (Martes). 2 de abril: Día de Malvinas (Jueves).

Día de Malvinas (Jueves). 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. 1 de mayo : Día del Trabajador (Viernes).

: Día del Trabajador (Viernes). 25 de mayo : Revolución de Mayo (Lunes).

: Revolución de Mayo (Lunes). 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano (Sábado).

Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano (Sábado). 9 de julio: Día de la Independencia (Jueves).8 de diciembre: Inmaculada Concepción (Martes).

Día de la Independencia (Jueves).8 de diciembre: Inmaculada Concepción (Martes). 25 de diciembre: Navidad (Viernes).

Adicionalmente, se suman feriados puente (días no laborables con fines turísticos) el 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre. La información oficial completa se puede consultar en Argentina.gob.ar.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables en Argentina para 2026 buscan generar fines de semana largos, con fechas clave movidas al lunes anterior:

15 de junio (Lunes) : Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes (original 17/6).

: Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes (original 17/6). 17 de agosto (Lunes) : Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín.

: Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín. 12 de octubre (Lunes) : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 23 de noviembre (Lunes): Día de la Soberanía Nacional (original 20/11)

Además, se establecieron feriados con fines turísticos (puente) los días lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre.

Feriados con fines turísticos

Estos son los descansos más extensos del año, ideales para viajes de media distancia:

Carnaval: Del sábado 14 al martes 17 de febrero.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero. Día de la Memoria: Del sábado 21 al martes 24 de marzo (incluye el lunes 23 como feriado con fines turísticos).

Del sábado 21 al martes 24 de marzo (incluye el lunes 23 como feriado con fines turísticos). Semana Santa: Del jueves 2 al domingo 5 de abril (el Jueves Santo es día no laborable y el Viernes Santo es feriado).

Del jueves 2 al domingo 5 de abril (el Jueves Santo es día no laborable y el Viernes Santo es feriado). Día de la Independencia: Del jueves 9 al domingo 12 de julio (incluye el viernes 10 como feriado puente).