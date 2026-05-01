1 de mayo de 2026 Inicio
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Día del Trabajador: cuánto me corresponde cobrar si trabajo el feriado

Bajo la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo, el 1 de mayo recibe un tratamiento especial en comparación con los días laborables comunes o los días no laborables.

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Los derechos del trabajador se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo. 

Los derechos del trabajador se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo. 

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  • Los empleados que trabajen durante el feriado nacional del 1° de mayo tienen derecho por ley a percibir una remuneración doble.
  • Al ser un feriado inamovible, rigen las normas del descanso dominical y el empleador solo puede exigir asistencia en casos excepcionales.
  • Para los trabajadores mensualizados, el pago adicional debe figurar claramente bajo el concepto de "Feriado Trabajado".
  • Quienes no cumplan tareas durante la jornada percibirán su salario habitual de forma completa, sin sufrir ningún tipo de descuento.

El 1º de mayo es uno de los feriados más significativos del calendario nacional al celebrarse el Día del Trabajador. Este viernes, mientras la mayoría de los argentinos disfruta del primer fin de semana largo del mes, una parte de la fuerza laboral deberá asistir a sus puestos de trabajo.

Conocé a quiénes les corresponden estos Feriados extras
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Al tener carácter de inamovible, muchos sectores deben garantizar guardias o servicios esenciales, lo que plantea la duda sobre cómo debe liquidarse esa jornada laboral. Para saber cuáles son los derechos y compensaciones económicas, es fundamental conocer qué establece la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) para evitar confusiones al momento de recibir el recibo de sueldo.

Cuánto me corresponde cobrar si trabajo el Día del Trabajador

Al tratarse de un feriado nacional, rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Esto significa que el empleador no puede obligar al empleado a trabajar, salvo en casos excepcionales, y que la remuneración debe ser diferenciada de un día hábil común.

feriado

Según la normativa vigente en Argentina, aquellos empleados que presten servicios durante el feriado nacional del 1º de mayo tienen derecho a percibir una remuneración doble. Es decir, se paga el 100% de recargo sobre el valor hora o valor día habitual.

En el caso de los trabajadores mensualizados, este "plus" por feriado debe aparecer claramente identificado en el recibo de haberes bajo el concepto de "Feriado Trabajado". Por el contrario, si el empleado no trabaja ese día, percibirá su salario habitual sin descuentos, ya que el feriado es un derecho al descanso remunerado.

Para quienes se desempeñan en la informalidad o bajo regímenes especiales, se recomienda consultar los convenios colectivos específicos de su actividad, aunque la ley nacional marca este piso mínimo de protección para todos los trabajadores del territorio argentino.

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