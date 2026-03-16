Cuántos días pasan entre el próximo feriado de marzo y Semana Santa en 2026

El calendario ofrecerá dos momentos de descanso relativamente cercanos, algo que muchos aprovechan para organizar viajes o escapadas cortas durante el inicio del otoño.

Entre el 24 de marzo y el 2 de abril, primer feriado del período de Semana Santa, habrá solo 9 días de diferencia.

¿Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo es Semana Santa 2026 en Argentina? Con el calendario ya en marcha y las rutinas laborales y escolares en pleno ritmo, muchos argentinos empiezan a preguntarse cuándo será el próximo ciclo libre y cuántos días faltan para Pascuas.

Después del fin de semana largo de marzo 2026, abril comienza con más feriados: cómo queda el calendario

Antes de la celebración católica, marzo tendrá un fin de semana largo, lo que permitirá a muchas personas hacer una pausa en medio del inicio del año laboral.

Este período es uno de los más esperados del año, tanto por su significado religioso como por la posibilidad de organizar escapadas o descansos prolongados.

El próximo feriado nacional será el 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , una jornada dedicada a recordar a las víctimas de la última dictadura militar. En 2026, esta fecha caerá martes y es un feriado inamovible.

Además, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá a quienes se adhieran disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días:

Sábado 21 de marzo.

Domingo 22 de marzo.

Lunes 23 de marzo (día no laborable turístico).

Martes 24 de marzo (feriado nacional).

De esta forma, muchos argentinos podrán aprovechar un descanso extendido antes de la llegada de Semana Santa.

¿Cuándo es Semana Santa en 2026?

En 2026, la Semana Santa se celebrará a comienzos de abril. Según el calendario oficial, el período religioso comenzará con el Domingo de Ramos el 29 de marzo y finalizará con Pascua el domingo 5 de abril. Durante esos días habrá un fin de semana largo con feriados nacionales.

Cómo quedan los feriados de Semana Santa 2026

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Domingo 5 de abril: Pascua.

En muchos años, el Jueves Santo suele ser día no laborable. Sin embargo, en 2026 coincide con el feriado nacional del 2 de abril, por lo que el descanso se extenderá desde el jueves hasta el domingo.

Feriados

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

El calendario oficial distingue tres tipos de feriados:

Feriados inamovibles

Son los que no se trasladan de fecha porque conmemoran hechos históricos o celebraciones religiosas importantes.

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Mate en la ruta

Feriados trasladables

Son fechas que pueden moverse al lunes anterior o posterior para generar fines de semana largos, según la ley de feriados.

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (17 de junio).

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (17 de agosto).

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre).

Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

Son días no laborables definidos por el Gobierno para crear fines de semana largos y fomentar el turismo interno.

En 2026 serán: