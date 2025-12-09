9 de diciembre de 2025 Inicio
Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Con el feriado del 8 de diciembre ya pasado, muchos argentinos buscan saber cuándo será el próximo día de asueto nacional.

Con esta información ya podés organizar el cierre del año

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

  • Se trata de un feriado inamovible, establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y fines de semana largos.
  • Navidad es la última jornada de asueto nacional del año, por lo que cierra oficialmente el calendario 2025.
  • El 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús, fecha celebrada con reuniones familiares, cenas especiales y brindis de medianoche en todo el país.
  • El 24 de diciembre (Nochebuena) no es feriado, aunque muchos sectores —como bancos, administración pública y comercios— suelen trabajar con horarios reducidos.

El último feriado del año ya tiene fecha confirmada: será un día inamovible según la Ley 27.399. Tras el descanso del 8 de diciembre, muchos argentinos miran el calendario para planificar cómo cerrar el año y organizar las fiestas.

Puerto Iguazú fue uno de los destinos con mayor movimiento en el último feriado largo del año
Movimiento moderado: turistas gastaron casi $250 mil millones en el último fin de semana largo del año

Todos están en vistas a entender cuáles son los días libres del último mes del año: tras el 8 de diciembre, el calendario marca un único receso nacional más en 2025.

El próximo respiro argentino después de esta tradicional opción de asueto será el 1° de enero de 2026, Año Nuevo. Este feriado marca el inicio del nuevo año y funciona como una pausa general para la mayoría de los trabajadores y estudiantes.

Qué día será el próximo feriado que tiene diciembre 2025

El 25 de diciembre es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, cae jueves, es feriado y conmemora el nacimiento de Jesús. En la Argentina, la Navidad se vive con:

  • Reuniones familiares
  • Cenas especiales
  • Brindis de medianoche
  • Encuentros para cerrar el año

Es un día profundamente asociado con la unión, la fe y las tradiciones culturales.

¿El 24 de diciembre es feriado?: No. El 24 de diciembre (Nochebuena) no es feriado nacional. Sin embargo, muchos sectores —como administración pública, bancos y comercios— suelen trabajar con horarios reducidos para facilitar los preparativos de esa noche. Lo mismo ocurre con el 31 de diciembre, que tampoco es feriado, pero generalmente funciona con atención limitada.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

