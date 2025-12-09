Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.
El 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús, fecha celebrada con reuniones familiares, cenas especiales y brindis de medianoche en todo el país.
El 24 de diciembre (Nochebuena) no es feriado, aunque muchos sectores —como bancos, administración pública y comercios— suelen trabajar con horarios reducidos.
El próximo respiro argentino después de esta tradicional opción de asueto será el 1° de enero de 2026, Año Nuevo. Este feriado marca el inicio del nuevo año y funciona como una pausa general para la mayoría de los trabajadores y estudiantes.
Qué día será el próximo feriado que tiene diciembre 2025
El 25 de diciembre es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, cae jueves, es feriado y conmemora el nacimiento de Jesús. En la Argentina, la Navidad se vive con:
Reuniones familiares
Cenas especiales
Brindis de medianoche
Encuentros para cerrar el año
Es un día profundamente asociado con la unión, la fe y las tradiciones culturales.
¿El 24 de diciembre es feriado?: No. El 24 de diciembre (Nochebuena) no es feriado nacional. Sin embargo, muchos sectores —como administración pública, bancos y comercios— suelen trabajar con horarios reducidos para facilitar los preparativos de esa noche. Lo mismo ocurre con el 31 de diciembre, que tampoco es feriado, pero generalmente funciona con atención limitada.
25 de diciembre: Navidad
El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.
El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.