Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Con el feriado del 8 de diciembre ya pasado, muchos argentinos buscan saber cuándo será el próximo día de asueto nacional.

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

El último feriado del año ya tiene fecha confirmada : será un día inamovible según la Ley 27.399. Tras el descanso del 8 de diciembre, muchos argentinos miran el calendario para planificar cómo cerrar el año y organizar las fiestas.

Todos están en vistas a entender cuáles son los días libres del último mes del año: tras el 8 de diciembre, el calendario marca un único receso nacional más en 2025.

El próximo respiro argentino después de esta tradicional opción de asueto será el 1° de enero de 2026, Año Nuevo. Este feriado marca el inicio del nuevo año y funciona como una pausa general para la mayoría de los trabajadores y estudiantes.

El 25 de diciembre es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, cae jueves, es feriado y conmemora el nacimiento de Jesús.

Es un día profundamente asociado con la unión, la fe y las tradiciones culturales.

¿El 24 de diciembre es feriado?: No. El 24 de diciembre (Nochebuena) no es feriado nacional. Sin embargo, muchos sectores —como administración pública, bancos y comercios— suelen trabajar con horarios reducidos para facilitar los preparativos de esa noche. Lo mismo ocurre con el 31 de diciembre, que tampoco es feriado, pero generalmente funciona con atención limitada.

