"Se rompió la cadena de custodia": el abogado de Candela Arizaga pidió la nulidad del allanamiento a Moyano

Diego Storto cuestionó el operativo llevado a cabo por la Policía en el domicilio del dirigente sindical y denunció que una persona ingresó previamente y salió con un bolso en sus manos. "Ese allanamiento ni a mí ni a la fiscalía le sirve", lanzó.

El abogado de Candela Arizaga denunció que el allanamiento al departamento de Facundo Moyano estuvo viciado de irregularidades y adelantó que pedirá su nulidad, al señalar que una persona ingresó al inmueble horas antes de que la Justicia autorizara el operativo. Según Diego Storto, ese movimiento rompe la cadena de custodia y compromete la responsabilidad policial, ya que alguien habría salido del lugar con un bolso en medio de la investigación.

En recientes declaraciones a LN+, Diego Storto cuestionó el operativo realizado en el domicilio del dirigente sindical y solicitó la nulidad del allanamiento. "Si el fiscal ordena a las 10 que allanen y la Policía allana a las 17 y alguien ingresa al departamento, es responsabilidad de la Policía. Ese allanamiento ni a mí ni a la fiscalía nos sirve. Se rompe la cadena de custodia. Una persona ingresa y sale con un bolso", denunció.

De acuerdo a la información trascendida, el auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público porteño, había solicitado a la jueza penal, contravencional y de faltas Julia Correa el allanamiento del departamento ubicado en avenida del Libertador al 5400 durante la mañana de este martes.

Pero, horas más tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad concretaron el procedimiento y voceros de la causa confirmaron que el resultado fue negativo: no se hallaron drogas. En cambio, los agentes incautaron un pendrive , un Apple Watch y varios medicamentos, entre ellos una jeringa.

En ese sentido, Storto señaló que le llamó la atención que no se hallara "ni un gramo de cocaína" en el departamento, siendo que ambos involucrados habían reconocido que estuvieron consumiendo juntos. "Es muy rara la prolijidad, el accionar", cuestionó el abogado penalista.

También se refirió al detenido, quien se negó a hacerse los estudios de sangre y de orina. "Con el diario del lunes te digo que, si sé que va a haber un allanamiento que va a dar negativo y vos no me hiciste un examen toxicológico, yo voy a decir que no consumo. Si a vos te dicen que sospechan de vos y tenés que hacerte un examen toxicológico, y vos no tenés absolutamente nada, entonces dirías de hacerlo", sostuvo.

"Lo mismo cuando te llaman a indagatoria. Si no tenés nada que ocultar, contestas todo lo que te preguntan", agregó. Y por último, subrayó: "No nos olvidemos el contexto en el que se desarrolla toda la situación. Hace como dos o tres días que los chicos estaban ahí".

Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron interceptados por la Policía pasadas las 5 de la mañana en Virrey Vértiz y Sucre, tras salir del departamento del sindicalista en avenida del Libertador al 5400. Ambos presentaban signos de consumo de drogas. La joven denunció en el lugar que había sido agredida, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Pirovano. Allí declaró que Moyano no la golpeó ni la encerró, y que el episodio se originó por el consumo de estupefacientes. Arizaga permaneció internada hasta la tarde, cuando recibió el alta médica, mientras la investigación continúa con foco en las circunstancias previas a la intervención policial.