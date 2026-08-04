El abogado de Candela Arizaga confirmó que "consumió cocaína suministrada por Facundo Moyano"

El abogado Diego Storto confirmó que su clienta, Candela Arizaga, "consumió cocaína" provista por el exdiputado y secretario general del Sindicato de Peajes (SUTPA), Facundo Moyano. El letrado, además, aclaró que su clienta "no sufrió violencia física", aunque cuestionó el accionar del fiscal a cargo de la causa y al acusado por haberse negado a someterse al examen toxicológico para determinar la presencia de sustancias en su organismo.
"El suministro está claramente probado que fue por parte de Moyano. Ella relata que fueron dos días, en donde se quedan sin estupefacientes, y por medio de él llaman a un tal Charampa Coke y le piden que le lleve más droga. Y eso lo hace él", precisó Storto, dialogó con el periodista Pablo Duggan durante una entrevista en el programa Duro de Domar.
En relación al testimonio de la joven, el defensor restó validez a los dichos iniciales ante las fuerzas de seguridad. "Ella no declaró. Ella declara ante la Unidad de Intervención Temprana de la Policía Federal. Eso no tiene injerencia, es nulo. La declaración será en la fiscalía", aclaró.
Sobre el presunto ataque, el letrado detalló el temor de su clienta y su posible vínculo con los efectos de la cocaína. "Ella lo que le dijo a los policías es que sintió miedo cuando él la quiso abalanzar, la quiso atacar, no sé cómo. Hay que ver si ese miedo estaba incluido en el mambo o en la locura que le produce la droga", puntualizó.
Finalmente, Storto criticó la postura del exdiputado en el marco del proceso judicial. "Me llama muchísimo la atención que Facundo Moyano se haya negado a una pericia toxicológica y luego pase lo que pasa con el allanamiento", concluyó.
Sobre el vínculo entre ambos, el representante legal explicó el origen del consumo de su clienta. "Ellos tienen una relación desde enero, son pareja. Ella siente que está enamorada de él, pero con él empieza a consumir droga", aseveró el abogado.
Storto también apuntó contra las resoluciones judiciales en torno a la detención y posterior excarcelación del dirigente. En ese sentido, consideró que "fue una locura haberlo llevado preso y una locura haberlo liberado por parte del fiscal", y sentenció que "está todo embarrado, no está todo aclarado", contradiciendo al propio Moyano.