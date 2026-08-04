El abogado de Candela Arizaga confirmó que "consumió cocaína suministrada por Facundo Moyano" Diego Storto habló con Pablo Duggan en Duro de Domar y reconoció que su clienta se encontraba bajo el efecto de drogas, pero aclaró que "no sufrió violencia física". Además, cuestionó al exdiputado por haberse negado a someterse al examen toxicológico para determinar la presencia de sustancias en su organismo. Por Agregar C5N en









Candela Arizaga, la joven de 23 años que es novia de Facundo Moyano.

El abogado Diego Storto confirmó que su clienta, Candela Arizaga, "consumió cocaína" provista por el exdiputado y secretario general del Sindicato de Peajes (SUTPA), Facundo Moyano. El letrado, además, aclaró que su clienta "no sufrió violencia física", aunque cuestionó el accionar del fiscal a cargo de la causa y al acusado por haberse negado a someterse al examen toxicológico para determinar la presencia de sustancias en su organismo.

"El suministro está claramente probado que fue por parte de Moyano. Ella relata que fueron dos días, en donde se quedan sin estupefacientes, y por medio de él llaman a un tal Charampa Coke y le piden que le lleve más droga. Y eso lo hace él", precisó Storto, dialogó con el periodista Pablo Duggan durante una entrevista en el programa Duro de Domar.

En relación al testimonio de la joven, el defensor restó validez a los dichos iniciales ante las fuerzas de seguridad. "Ella no declaró. Ella declara ante la Unidad de Intervención Temprana de la Policía Federal. Eso no tiene injerencia, es nulo. La declaración será en la fiscalía", aclaró.

Sobre el presunto ataque, el letrado detalló el temor de su clienta y su posible vínculo con los efectos de la cocaína. "Ella lo que le dijo a los policías es que sintió miedo cuando él la quiso abalanzar, la quiso atacar, no sé cómo. Hay que ver si ese miedo estaba incluido en el mambo o en la locura que le produce la droga", puntualizó.

El abogado Diego Storto habló sobre el episodio que vivió Facundo Moyano con su pareja



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Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/MqcdJVY55w — C5N (@C5N) August 5, 2026 Finalmente, Storto criticó la postura del exdiputado en el marco del proceso judicial. "Me llama muchísimo la atención que Facundo Moyano se haya negado a una pericia toxicológica y luego pase lo que pasa con el allanamiento", concluyó.