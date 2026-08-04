4 de agosto de 2026 Inicio
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Tras declarar en la fiscalía, Facundo Moyano quedó en libertad: "Ya está todo aclarado"

El exdiputado y jefe del sindicato de peajes (Sutpa) se retiró de la fiscalía sin hacer declaraciones minutos después de las 21. Había sido detenido tras un confuso episodio con su pareja, Candela Arizaga.

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Está todo aclarado

"Está todo aclarado", aseguró Moyano.

El exdiputado y secretario general del sindicato de peajes (Sutpa), Facundo Moyano, quedó en libertad este martes minutos después de las 21, luego de ser indagado en la fiscalía por haber sido acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género luego de un confuso episodio con su pareja, Candela Arizaga, de 23 años.

Candela Arizaga, la joven de 23 años que es novia de Facundo Moyano.
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El hijo del líder de Camioneros, que evitó hacer declaraciones a la prensa, permanece imputado y deberá umplir una serie de medidas con restricciones impuestas por la Justicia, aunque se retiró de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

"Está todo aclarado", se limitó a expresar el secreta, mientras se subía a un auto conducido por un allegado. Por la tarde, el titular del gremio de los peajes se negó a realizarse estudios de sangre y orina.

La denunciante declaró que él "no le pegó" y que el episodio estuvo vinculado al consumo de drogas. La médica legista constató solo una lesión en la rodilla de la joven, atribuida a una caída en la vía pública.

Allanamiento en el departamento de Moyano: ¿Qué encontraron?

También en horas de la tarde, la Justicia allanó el departamento del dirigente político en Belgrano, tras el pedido del fiscal Julián Pistone y la autorización de la jueza Julia Correa. En el operativo no hallaron drogas, pero sí una jeringa y dos celulares que quedaron secuestrados. Por su parte, Arizaga, que había quedado internada, recibió el alta médica.

¿Qué pasó durante la madrugada?

El hecho ocurrió alrededor de las 5:04 de la mañana sobre la Avenida del Libertador al 5400. Según las primeras informaciones policiales, el aviso a las autoridades se dio tras una serie de llamados al 911, entre los cuales se encontraba una alerta del propio Moyano y reportes de vecinos del edificio, incluyendo al encargado del lugar.

De acuerdo con el relato prestado por el dirigente político ante la Policía de la Ciudad, Diego Gabriele detalló en C5N que ambos se encontraban en el interior de su vivienda cuando, tras el consumo de sustancias estupefacientes, la mujer sufrió un brote psicótico e intentó agredirlo. Al no poder contener la situación, Moyano decidió salir a la calle, siendo perseguido a los pocos metros por su pareja.

Efectivos que realizaban tareas de patrullaje a pie en la zona detectaron la situación anómala al observar a la mujer corriendo semidesnuda por la vía pública. Los agentes interceptaron a la pareja a unas dos cuadras del edificio.

Personal del SAME asistió a la mujer en el lugar y constató el cuadro de alteración, disponiendo su inmediato traslado e internación en el Hospital Pirovano para su atención médica. Por su parte, Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13 en calidad de demorado.

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