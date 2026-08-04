Vivir con -20°C sin gas: más de 300 familias sin servicio en una ciudad de Tierra del Fuego por deudas millonarias

La quita de subsidios llevó a que las boletas de gas se dispararan a $170.000 y las de luz a $400.000. Denuncian que la empresa Camuzzi Gas del Sur efectúa cortes masivos en Tolhuin y abre solo una vez por semana para los casi 10.000 habitantes.

Entre marzo y julio, la empresa Camuzzi Gas del Sur le cortó el servicio de gas a al menos 310 familias en Tolhuin, un municipio de casi 10.000 habitantes a 103 kilómetros de la capital de Tierra del Fuego, por deudas superiores a los $2 millones, según detalló la periodista Felicitas Bonavitta en un informe para El Diario por C5N.

"En Tohluin completo tenemos mala suerte porque no entramos en los 15 millones que este Presidente sacó de la pobreza, no pudimos entrar, lamentablemente quedamos afuera", apuntó Juan, obrero de la construcción y vecino de la localidad.

Las boletas de gas de los vecinos del municipio, que alcanza los -19°C por la noche, se dispararon a $170.000 y las de luz a $400.000 tras la quita de subsidios impulsada por el presidente Javier Milei. En esta zona los habitantes usan el gas o algún tipo de calefacción no solo para higienizarse y cocinar, sino también para secar la ropa y descongelar las cañerías.

La secretaria de Gobierno del municipio de Tolhuin, Ana Paula Cejas, remarcó que en el distrito "no se puede vivir sin el gas" y sentenció: "Cortarle a las familias el servicio de gas con temperatura bajo cero es criminal, es atentar contra las vidas de las personas".

La docente Jessica contó que intentaron llegar a un acuerdo con Camuzzi Gas del Sur "para una reconexión más inmediata", pero les exigieron "pagar el 50%, tenían que tener $1.200.000 mínimo". "Para un jubilado que cobra $500.000 es muchísimo y eso hay que multiplicarlo por 150 familias (que se quedaron sin gas en mayo). Se hizo locro y empanadas para ayudar a pagar algunas boletas", explicó la mujer. Bonavitta sostuvo que "es una realidad muy dura, y más dura se vuelve con los tarifazos y un Estado que mira para otro lado".

Qué le respondieron al vocero presidencial que aconsejó "abrigarse en vez de usar gas"

Durante su primera conferencia al frente de la Vocería Presidencial, Adrián Ravier sostuvo que la política oficial apunta a que las tarifas de los servicios públicos "vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, por lo menos para cubrir los costos". En ese marco, reconoció que la medida implica incrementos en los valores finales.

El funcionario explicó el impacto del ajuste en los hogares y describió cambios en los hábitos de consumo con un polémico análisis. "Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas", señaló al ejemplificar cómo deberían modificarse conductas frente a la suba de precios.

La docente y el obrero de Tolhuin lo invitaron al municipio. "Que venga y que vea que estamos abrigados. No solamente usamos camperas, nuestro calzado es impermeable, estamos preparados porque vivimos en una zona fría, pero es imposible", apuntó Jessica y agregó: "Yo lo invitaría a este señor que venga y vea las condiciones de acá, porque es una necesidad vital".

Presidencia

"Me gustaría invitar a un diputado o senador a que venga y pase una noche acá con nosotros a ver si se bancan lo que nosotros nos bancamos", desafió Juan, quien hizo una salamandra casera para calefaccionarse con leña tras el corte de gas de Camuzzi Gas del Sur.

El trabajador deslizó: "Somos parte de Malvinas, por eso tal vez este gobierno nos deja de lado". El nombre completo de la provincia es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pese a que en el uso coloquial se abrevie a Tierra del Fuego, y el mapa oficial del distrito incluye los territorios mencionados en su denominación.

Jessica detalló que los vecinos no solo se ayudan con la venta de comidas para saldar deudas, sino que aquellos que todavía pueden pagar los servicios le abren las puertas de su casa a quienes no pueden hacerlo para que puedan bañarse y lavar su ropa. También, tratan de "salvar infancias".

"Llegué a tener 70 chicos en mi casa, hicimos pijamada porque tratamos de mostrar a nuestros niños la realidad linda que tenemos y tampoco queremos manchar su infancia", explicó la maestra.

El fallo judicial que frenó un corte de gas en Tolhuin

La periodista contó en C5N que el Juzgado Federal de Río Grande falló a favor dos jubilados que viven en Tolhuin y le prohibió a Camuzzi Gas del Sur interrumpir el suministro hasta que se dicte una sentencia definitiva en el proceso principal. Asimismo, en el fallo le cuestionó a la empresa que atienda a los vecinos del municipio solo una vez por semana.

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar autónoma promovida por la Defensoría Pública Federal ante la amenaza concreta de un nuevo corte. Si bien no declaró inexistente la deuda, la empresa ya no podrá utilizar, mientras continúen las circunstancias evaluadas, el corte del gas como instrumento para obtener el cobro.

El medio local El diario del fin del mundo precisó que en la documentación incorporada al expediente se acredita que se trata de dos personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas, gastos elevados en medicamentos y una capacidad económica insuficiente para cancelar, en apenas 48 horas, una deuda superior a los $448.000.