Cuáles son todos los feriados que tendrá la Provincia de Buenos Aires en enero 2026

Conocer qué días corresponden en este mes y quiénes pueden disfrutarlos resulta esencial para planificar actividades, servicios y momentos de descanso.

Informate sobre los Feriados que habrá este mes

  • Enero suele generar consultas porque muchas personas buscan anticiparse a posibles feriados o días no laborables para organizar su trabajo y descanso.
  • En la Provincia de Buenos Aires, no todos los días no laborables tienen alcance general, ya que algunos dependen de la jurisdicción local.
  • La mayoría de los días no laborables locales están asociados a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o fechas históricas de cada ciudad.
  • Conocer el alcance real de estas jornadas es clave para evitar confusiones y planificar con tiempo actividades laborales, educativas y personales.

Al comenzar enero de 2026, quienes viven o trabajan en la Provincia de Buenos Aires suelen preguntarse cuáles son los feriados y días no laborables que impactan durante el mes, especialmente porque algunos descansos pueden generar fines de semana largos o días de pausa en el calendario laboral.

llegan los reyes magos: ¿es feriado este martes 6 de enero?
Llegan los Reyes Magos: ¿es feriado este martes 6 de enero?

Sin embargo, más allá del calendario nacional, la Provincia de Buenos Aires incorpora días adicionales que pueden ser días no laborables según la jurisdicción, y que no necesariamente aplican a todos los habitantes o trabajadores por igual. Estos días responden a celebraciones fundacionales, patronales o conmemoraciones históricas propias de determinadas localidades dentro de la provincia.

Qué feriados tendrá Buenos Aires en enero 2026

feriado-2024-argentinajpg

Partidos de la Provincia de Buenos Aires con celebraciones en enero

  • Carlos Tejedor: 5 de enero – Aniversario fundacional
  • Carlos Casares: 8 de enero – Aniversario fundacional
  • Cañuelas: 22 de enero – Aniversario fundacional
  • Salto: 25 de enero – Fiesta patronal
  • Florencio Varela: 30 de enero – Aniversario fundacional
  • Lobería: 31 de enero – Aniversario fundacional

Localidades con celebraciones en enero

  • Juan José Paso (Pehuajó): 3 de enero – Aniversario fundacional
  • El Dorado (Leandro N. Alem): 6 de enero – Aniversario fundacional
  • Tres Picos (Tornquist): 7 de enero – Aniversario fundacional
  • Atalaya (Magdalena): 10 de enero – Aniversario fundacional
  • Ranchos (General Paz): 15 de enero – Aniversario fundacional
  • Sierra de la Ventana (Tornquist): 17 de enero – Aniversario fundacional
  • Felipe Solá (Puán): 20 de enero – Aniversario fundacional
  • Carhué (Adolfo Alsina): 21 de enero – Aniversario fundacional
  • Villa Moll (Navarro): 31 de enero – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
