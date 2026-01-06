Cuáles son todos los feriados que tendrá la Provincia de Buenos Aires en enero 2026 Conocer qué días corresponden en este mes y quiénes pueden disfrutarlos resulta esencial para planificar actividades, servicios y momentos de descanso. Por + Seguir en







Informate sobre los Feriados que habrá este mes

Enero suele generar consultas porque muchas personas buscan anticiparse a posibles feriados o días no laborables para organizar su trabajo y descanso.

En la Provincia de Buenos Aires, no todos los días no laborables tienen alcance general, ya que algunos dependen de la jurisdicción local.

La mayoría de los días no laborables locales están asociados a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o fechas históricas de cada ciudad.

Conocer el alcance real de estas jornadas es clave para evitar confusiones y planificar con tiempo actividades laborales, educativas y personales. Al comenzar enero de 2026, quienes viven o trabajan en la Provincia de Buenos Aires suelen preguntarse cuáles son los feriados y días no laborables que impactan durante el mes, especialmente porque algunos descansos pueden generar fines de semana largos o días de pausa en el calendario laboral.

Sin embargo, más allá del calendario nacional, la Provincia de Buenos Aires incorpora días adicionales que pueden ser días no laborables según la jurisdicción, y que no necesariamente aplican a todos los habitantes o trabajadores por igual. Estos días responden a celebraciones fundacionales, patronales o conmemoraciones históricas propias de determinadas localidades dentro de la provincia.

Qué feriados tendrá Buenos Aires en enero 2026 feriado-2024-argentinajpg Partidos de la Provincia de Buenos Aires con celebraciones en enero Carlos Tejedor: 5 de enero – Aniversario fundacional

Carlos Casares: 8 de enero – Aniversario fundacional

Cañuelas: 22 de enero – Aniversario fundacional

Salto: 25 de enero – Fiesta patronal

Florencio Varela: 30 de enero – Aniversario fundacional

Lobería: 31 de enero – Aniversario fundacional Localidades con celebraciones en enero Juan José Paso (Pehuajó): 3 de enero – Aniversario fundacional

El Dorado (Leandro N. Alem): 6 de enero – Aniversario fundacional

Tres Picos (Tornquist): 7 de enero – Aniversario fundacional

Atalaya (Magdalena): 10 de enero – Aniversario fundacional

Ranchos (General Paz): 15 de enero – Aniversario fundacional

Sierra de la Ventana (Tornquist): 17 de enero – Aniversario fundacional

Felipe Solá (Puán): 20 de enero – Aniversario fundacional

Carhué (Adolfo Alsina): 21 de enero – Aniversario fundacional

Villa Moll (Navarro): 31 de enero – Aniversario fundacional Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre