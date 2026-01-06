Cuáles son todos los feriados que tendrá la Provincia de Buenos Aires en enero 2026

Enero suele generar consultas porque muchas personas buscan anticiparse a posibles feriados o días no laborables para organizar su trabajo y descanso.
En la Provincia de Buenos Aires, no todos los días no laborables tienen alcance general, ya que algunos dependen de la jurisdicción local.
La mayoría de los días no laborables locales están asociados a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o fechas históricas de cada ciudad.
Conocer el alcance real de estas jornadas es clave para evitar confusiones y planificar con tiempo actividades laborales, educativas y personales.
Al comenzar enero de 2026, quienes viven o trabajan en la Provincia de Buenos Aires suelen preguntarse cuáles son los feriados y días no laborables que impactan durante el mes, especialmente porque algunos descansos pueden generar fines de semana largos o días de pausa en el calendario laboral.
Sin embargo, más allá del calendario nacional, la Provincia de Buenos Aires incorpora días adicionales que pueden ser días no laborables según la jurisdicción, y que no necesariamente aplican a todos los habitantes o trabajadores por igual. Estos días responden a celebraciones fundacionales, patronales o conmemoraciones históricas propias de determinadas localidades dentro de la provincia.
Qué feriados tendrá Buenos Aires en enero 2026
Partidos de la Provincia de Buenos Aires con celebraciones en enero
Carlos Tejedor: 5 de enero – Aniversario fundacional
Carlos Casares: 8 de enero – Aniversario fundacional
Cañuelas: 22 de enero – Aniversario fundacional
Salto: 25 de enero – Fiesta patronal
Florencio Varela: 30 de enero – Aniversario fundacional
Lobería: 31 de enero – Aniversario fundacional
Localidades con celebraciones en enero
Juan José Paso (Pehuajó): 3 de enero – Aniversario fundacional
El Dorado (Leandro N. Alem): 6 de enero – Aniversario fundacional
Tres Picos (Tornquist): 7 de enero – Aniversario fundacional
Atalaya (Magdalena): 10 de enero – Aniversario fundacional
Ranchos (General Paz): 15 de enero – Aniversario fundacional
Sierra de la Ventana (Tornquist): 17 de enero – Aniversario fundacional
Felipe Solá (Puán): 20 de enero – Aniversario fundacional
Carhué (Adolfo Alsina): 21 de enero – Aniversario fundacional
Villa Moll (Navarro): 31 de enero – Aniversario fundacional
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original