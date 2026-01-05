Llegan los Reyes Magos: ¿es feriado este martes 6 de enero? Este martes, fecha en la que tradicionalmente se celebra el Día de los Reyes Magos, vuelve a despertar la misma incógnita. Por + Seguir en







El martes 6 de enero de 2026, Día de los Reyes Magos, no es feriado ni día no laborable en Argentina.

La jornada se desarrolla con actividad normal en ámbitos laborales, educativos y comerciales.

Los trabajadores no acceden a descanso obligatorio ni a pagos adicionales por tratarse de un día hábil.

El calendario 2026 mantiene feriados inamovibles, trasladables y tres puentes turísticos ya confirmados. El próximo martes 6 de enero, fecha asociada tradicionalmente a la celebración del Día de los Reyes Magos, vuelve a generar la misma pregunta entre trabajadores, estudiantes y comerciantes de todo el país. La duda recurrente sobre si esta jornada implica un feriado o un día de descanso obligatorio aparece cada año y suele provocar confusión. Esta situación vuelve a poner en agenda la organización del calendario oficial de feriados nacionales en Argentina.

Más allá de su importancia cultural y religiosa, la normativa vigente resulta clara: el 6 de enero no figura como feriado ni como día no laborable. Desde el punto de vista legal, la fecha no cuenta con un estatus especial que habilite la suspensión de actividades. Por este motivo, no aplican las reglas de descanso obligatorio ni los pagos adicionales previstos para los feriados nacionales.

Como consecuencia, la actividad laboral, educativa y comercial en todo el país transcurre con total normalidad durante esta jornada. Las oficinas públicas, los establecimientos educativos y los comercios mantienen sus horarios habituales. De este modo, la rutina diaria continúa sin alteraciones mientras la tradición se celebra en el ámbito familiar y privado.

Como se considera el día de los Reyes Magos en enero 2026: ¿es feriado? A pesar de la relevancia cultural y de la expectativa que genera el Día de los Reyes Magos, el próximo martes 6 de enero de 2026 no figura como feriado nacional ni como día no laborable en Argentina. De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio del Interior, la fecha no posee un régimen especial de descanso. Por esta razón, las actividades laborales, educativas y administrativas se desarrollan según el cronograma habitual en todo el territorio nacional.

En este contexto, el comercio y la industria funcionan con normalidad, y los trabajadores cumplen sus jornadas sin acceso a pagos adicionales, a diferencia de lo que ocurre durante los feriados. Aunque el sector juguetero y gastronómico registra mayor movimiento por la tradición de los regalos y la rosca de reyes, la dinámica general del país permanece sin cambios. Así, la jornada se consolida como un día hábil dentro del esquema productivo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles en 2026 Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta: 1 de enero (jueves): Año Nuevo

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad Feriados trasladables en 2026 Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran: 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con fines turísticos. Por el momento hay tres confirmados. Feriados con fines turísticos Los feriados con fines turísticos (puentes) confirmados para 2026 en Argentina, resumidos: Lunes 23 de marzo: Puente por el Día de la Memoria (martes 24).

Viernes 10 de julio: Puente por el Día de la Independencia (jueves 9).

Lunes 7 de diciembre: Puente por el Día de la Inmaculada Concepción (martes 8). Estos tres días son no laborables, lo que significa que el descanso es obligatorio para el sector público y optativo para el sector privado.