Nuevas normas para la VTV: quiénes no la pagarán en 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) incorporará cambios importantes a partir de 2026, con modificaciones relevantes que alcanzarán tanto a la Ciudad como a la Provincia de Buenos Aires. El nuevo esquema busca ordenar de manera más eficiente los controles de seguridad vehicular, actualizar los valores del trámite y, como medida destacada, eximir de la verificación a determinados grupos de conductores. Estas modificaciones apuntan a optimizar el proceso y adecuar la normativa a las nuevas características del parque automotor.

De forma paralela a los cambios en la VTV, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó un ajuste para el Impuesto a las Ganancias. Este ajuste, calculado con base en la inflación del primer tramo del año, forma parte del mecanismo de actualización semestral del tributo. Aunque se trata de cuestiones distintas, ambos procesos evidencian un movimiento coordinado de las autoridades para adecuar los valores de servicios y obligaciones fiscales al contexto económico del país.

Por este motivo, la actualización de ARCA impacta de manera directa en el umbral de ingresos a partir del cual comienza la obligación de tributar el Impuesto a las Ganancias. Al incrementarse las deducciones y el mínimo no imponible según la inflación, el esquema busca contemplar las diversas realidades de los trabajadores. Este ajuste permite que los salarios más bajos queden exentos o enfrenten una carga fiscal menor, asegurando una aplicación más progresiva del tributo.

Los cambios que se implementarán en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a partir de 2026, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, incluyen una medida clave destinada a aliviar la carga económica de determinados conductores. El nuevo esquema normativo prevé liberar del trámite y de su costo asociado a grupos específicos de propietarios de vehículos. Esta excepción busca optimizar el sistema de control y concentrar los recursos en unidades con mayor antigüedad o en aquellas que, por su uso, requieren una verificación más rigurosa.

Aunque la normativa continúa en proceso de definición, la exención del pago de la VTV se enfocaría principalmente en los vehículos más nuevos. Tradicionalmente, la legislación establecía que la primera verificación debía realizarse al cumplirse un tiempo determinado o al alcanzar cierto kilometraje. La modificación proyectada para 2026 apunta a extender este período inicial de gracia, eximiendo del trámite y del arancel a los automóviles que aún transitan sus primeros años de uso o que no superaron un umbral reducido de kilometraje.

vtv inspección.jpg

Esta liberación del pago y de la obligación del trámite para los vehículos nuevos no solo representa un beneficio económico para sus propietarios, sino que también mejora el funcionamiento general del sistema. Al disminuir la cantidad de unidades que requieren verificación anual, el proceso puede ordenarse con mayor eficiencia, optimizar los turnos disponibles y concentrar los recursos técnicos en el parque automotor más antiguo, donde existe un mayor riesgo de fallas de seguridad que requieren atención.

Cuál es el costo de la VTV en noviembre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en noviembre de 2025 presenta tarifas diferenciadas según la jurisdicción y el tipo de vehículo, y sigue siendo un requisito obligatorio tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la Provincia de Buenos Aires (PBA). Es importante que los conductores conozcan los valores vigentes, ya que las tarifas se actualizaron durante el año para reflejar los costos operativos del servicio.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los precios de la VTV se mantienen sin cambios durante noviembre de 2025. La tarifa para automóviles particulares se fija en $63.453 (o $63.453,61), mientras que en el caso de las motocicletas el costo asciende a $23.858 (o $23.858,78). En CABA también existen beneficios de exención de pago para determinados grupos, como jubilados con ingresos limitados y personas con discapacidad.

En la Provincia de Buenos Aires, los valores son más elevados y varían según el peso del rodado. Para automóviles particulares de hasta 2.500 kg, la tarifa de la VTV en noviembre de 2025 es de $79.640,87. Los vehículos que superan los 2.500 kg afrontan un costo considerablemente mayor, alcanzando los $143.353,57. Al igual que en CABA, en PBA se aplican descuentos del 50% y exenciones para vehículos con más de 20 años, taxis, remises y unidades de uso municipal o destinadas a personas con discapacidad.