Francia sancionará con multas de hasta 20.000 euros a pasajeros con malos comportamientos







El Gobierno de Francia anunció que endurecerá las sanciones contra los pasajeros de aviones que tengan un mal comportamiento y aplicará multas de hasta 20.000 euros. Además, las autoridades advirtieron que se estima un total de "entre 200 y 500 incidentes al mes en Europa".

El Ministerio de Transición Ecológica de Francia detalló que las sanciones se implementarán en los casos de "uso de un dispositivo electrónico o eléctrico cuando su uso haya sido prohibido durante parte o la totalidad del vuelo por la tripulación de vuelo, obstrucción del desempeño de las misiones de seguridad de la tripulación de vuelo o negativa a cumplir una instrucción de seguridad impartida por la tripulación de vuelo".

En tal sentido, marcó que las multas alcanzarán los 10.000 euros, aunque los reincidentes estarán expuestos a pagar 20.000 euros. También adelantó que "en los casos más graves, podrá decidir la prohibición de embarque por un periodo de hasta cuatro años. El sistema prevé una gradación de las sanciones en función de la gravedad de las infracciones, garantizando una respuesta proporcionada y adecuada a cada situación".

En tanto, la cartera francesa alertó sobre la asiduidad de las malas conductas de los pasajeros de aviones y señaló que "en Europa, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) informa de entre 200 y 500 incidentes al mes".

Philippe Tabarot Philippe Tabarot, ministro de Transporte de Francia. También se refirió a los plazos de los viajeros: "El decreto garantiza el respeto del principio de debido proceso al establecer un plazo de un mes para que los pasajeros involucrados presenten sus observaciones al Ministro de Aviación Civil. Una vez procesados y evaluados los informes por la DGAC (Autoridad de Aviación Civil Francesa), se iniciará un procedimiento de despido o sanción en estricta conformidad con este principio".

"Estas disposiciones se aplican a los vuelos operados por transportistas aéreos titulares de una licencia de explotación expedida por Francia", expresó. Por su parte, el ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, aseveró en su cuenta de la red social X que "el comportamiento disruptivo a bordo de los aviones es cada vez más común y esto es inaceptable. Ponen en peligro la seguridad del vuelo, incomodan a los pasajeros y complican el trabajo de las tripulaciones".