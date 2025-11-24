24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Francia sancionará con multas de hasta 20.000 euros a pasajeros con malos comportamientos

La medida fue anunciada por la cartera de Transición Ecológica. El ministro de Transporte, Philippe Tabarot, marcó que las conductas inapropiadas "ponen en peligro la seguridad del vuelo, incomodan a los pasajeros y complican el trabajo de las tripulaciones".

Por
La medida de Francia se refiere a los malos comportamientos de los pasajeros.

La medida de Francia se refiere a los malos comportamientos de los pasajeros.

El Gobierno de Francia anunció que endurecerá las sanciones contra los pasajeros de aviones que tengan un mal comportamiento y aplicará multas de hasta 20.000 euros. Además, las autoridades advirtieron que se estima un total de "entre 200 y 500 incidentes al mes en Europa".

los mercados navidenos reabrieron en alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas
Te puede interesar:

Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

El Ministerio de Transición Ecológica de Francia detalló que las sanciones se implementarán en los casos de "uso de un dispositivo electrónico o eléctrico cuando su uso haya sido prohibido durante parte o la totalidad del vuelo por la tripulación de vuelo, obstrucción del desempeño de las misiones de seguridad de la tripulación de vuelo o negativa a cumplir una instrucción de seguridad impartida por la tripulación de vuelo".

En tal sentido, marcó que las multas alcanzarán los 10.000 euros, aunque los reincidentes estarán expuestos a pagar 20.000 euros. También adelantó que "en los casos más graves, podrá decidir la prohibición de embarque por un periodo de hasta cuatro años. El sistema prevé una gradación de las sanciones en función de la gravedad de las infracciones, garantizando una respuesta proporcionada y adecuada a cada situación".

En tanto, la cartera francesa alertó sobre la asiduidad de las malas conductas de los pasajeros de aviones y señaló que "en Europa, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) informa de entre 200 y 500 incidentes al mes".

Philippe Tabarot
Philippe Tabarot, ministro de Transporte de Francia.

Philippe Tabarot, ministro de Transporte de Francia.

También se refirió a los plazos de los viajeros: "El decreto garantiza el respeto del principio de debido proceso al establecer un plazo de un mes para que los pasajeros involucrados presenten sus observaciones al Ministro de Aviación Civil. Una vez procesados y evaluados los informes por la DGAC (Autoridad de Aviación Civil Francesa), se iniciará un procedimiento de despido o sanción en estricta conformidad con este principio".

"Estas disposiciones se aplican a los vuelos operados por transportistas aéreos titulares de una licencia de explotación expedida por Francia", expresó.

Por su parte, el ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, aseveró en su cuenta de la red social X que "el comportamiento disruptivo a bordo de los aviones es cada vez más común y esto es inaceptable. Ponen en peligro la seguridad del vuelo, incomodan a los pasajeros y complican el trabajo de las tripulaciones".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tragedia se precipitó tras un error operativo.

Horror en Brasil: cayó una grúa durante el armado de un árbol de Navidad y un hombre murió en el acto

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

La Corte Suprema de Brasil ratificó la prisión preventiva contra Bolsonaro por intentar manipular su tobillera electrónica

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

Los cuerpos de los rehenes que faltan estarían sepultados bajo los escombros.

Hamás afirma que recuperó el cuerpo de un rehén israelí en el centro de Gaza

El presidente Donald Trump mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe venezolano.

Donald Trump declaró "terrorista" a Nicolás Maduro y crece la tensión entre EEUU y Venezuela

Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica.

Bolsonaro dijo que quiso quemar su tobillera electrónica en un brote de "paranoia"

Rating Cero

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

últimas noticias

play
La joven de 25 años hizo su descargo.

Habló la policía suspendida por vender contenido erótico en Onlyfans: "Lo hice por necesidad"

Hace 22 minutos
Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Hace 25 minutos
Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación

Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación

Hace 30 minutos
Diego Santilli, ministro del Interior.

Con el Presupuesto 2026 en agenda, Santilli viaja a Misiones para reunirse con Passalacqua

Hace 1 hora
Roña Castro: Milei dice que sacó a 12 millones de la pobreza y la gente va cada vez más a los comedores

Roña Castro: "Milei dice que sacó a 12 millones de la pobreza y la gente va cada vez más a los comedores"

Hace 1 hora